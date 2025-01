Napoli: l’infortunio cambia i piani, nuovo regalo a Conte

In casa partenopea il calciomercato è in continua evoluzione e ci sono novità molto importanti in queste ultime ore: ecco i dettagli

È un Napoli molto attivo sul calciomercato. In questa settimana i partenopei, a meno di sorprese dell’ultimo minuto, dovrebbero chiudere diverse operazioni. Le priorità, come ormai spiegato in più di un’occasione, sono un centrale e un esterno offensivo. Ma in casa partenopea si sta lavorando anche su altri profili e non possiamo escludere delle novità in davvero poco tempo.

Un infortunio, infatti, rischia di cambiare i piani non solo del Napoli, ma di diverse squadre. Per adesso siamo solamente nel campo delle ipotesi visto che sono ancora diverse le cose da chiarire. Le sensazioni, comunque, parlano di uno stop lungo e, di conseguenza, ci dovrà essere un intervento sul calciomercato per dare al tecnico un rinforzi in quel reparto e rendere la rosa ancora più completa di quella attuale.

Calciomercato Napoli: l’infortunio ‘inguaia’ Manna, i dettagli

In casa Napoli ci sono diversi giocatori che sono nel mirino di molte squadre e tra loro troviamo anche Raspadori. L’ex Sassuolo non è incedibile, ma al momento non è arrivata l’offerta giusta per aprire alla sua partenza. Ma nelle prossime ore potrebbe esserci un assalto importante da parte di un club a causa di un infortunio.

Secondo le ultime informazioni, Lookman resterà fermo un mese e questo potrebbe portare l’Atalanta a sondare il terreno per Raspadori in questa ultima settimana di calciomercato. Addio che costringerebbe il Napoli a dover trovare il sostituto ed è così che ritorna in auge l’ipotesi Esposito. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi visto che bisognerà presentare l’offerta giusta, ma la Dea ritorna ad essere una soluzione per Jack soprattutto dopo il problema che ha accusato il nigeriano e lo stop di almeno un mese.

In caso di addio di Raspadori, il nome in cima alla lista è quello di Sebastiano Esposito. Per il momento non sembra esserci una vera apertura da parte dell’Empoli considerato anche il fatto dell’ancora non avvenuto riscatto dall’Inter. Ma si tratta di un profilo che piace a Manna e Conte e potrebbe aprire alla cessione dell’ex Sassuolo.

Mercato Napoli: l’Atalanta forte su Raspadori?

L’Atalanta nelle prossime ore potrebbe tornare ancora una volta in pressing su Raspadori visto l’infortunio di Lookman. Il Napoli darà il via libera solo in caso di un sostituto. Ultimi giorni di calciomercato che si preannunciano fondamentali anche per i partenopei.