Napoli: brutte notizie per Olivera, si allungano i tempi di recupero

Se per Buongiorno il rientro è sempre più vicino, per il terzino uruguaiano gli aggiornamenti non sono positivi: ecco quando ritornerà in campo

Il Napoli si prepara alla volata finale e spera di poterlo con tutta la rosa a disposizione. Per Buongiorno il rientro è praticamente imminente: si parla di una convocazione già per la sfida contro la Roma. Discorso diverso, invece, per Olivera. Il terzino uruguaiano è ai box per un problema al polpaccio e per lui i tempi di recupero non sono assolutamente brevi. La speranza di Conte di averlo a disposizione nel giro di poco tempo è svanita subito dopo i controlli medici.

Nelle ultime ore è stato fatto un piccolo punto sulle condizioni di Olivera e sui suoi reali tempi di recupero da questo infortunio e le notizie non sono assolutamente positive. Naturalmente la speranza è che ci possano essere delle buone notizie magari nei prossimi giorni, ma per il momento le sensazioni è che ci vorrà del tempo prima di vederlo di nuovo in campo.

Napoli: infortunio Olivera, le ultime

Le condizioni di Olivera sono ancora tutte da capire. L’esterno ha rimediato una lesione distrattiva al muscolo del soleo e questo lo porterà a restare fuori dal campo per diverso tempo. Ad oggi non si ha un quadro certo su quando il terzino potrà rientrare a disposizione del proprio tecnico. Le prime informazioni parlano di un mese di stop, ma la sensazione è che il tutto si possa allungare di qualche giorno.

La data cerchiata in rosso da Olivera è quella del 2 marzo. Contro l’Inter il terzino spera di avere smaltito l’infortunio ed essere nuovamente in campo. Sappiamo quanto sia fondamentale quella sfida e l’esterno vuole dare una mano importante. Uno stop che potrebbe portare il Napoli anche ad intervenire sul calciomercato per dare un sostituto a Spinazzola.

Una ipotesi al momento considerato che Olivera prima o poi rientrerà e su quella fascia eventualmente può agire sia Di Lorenzo e che Mazzocchi. Quindi non è da escludere che, anche per questioni di lista, si decida di restare in questo modo. E aspettare il ritorno del terzino dall’infortunio.

Ultime Napoli: Olivera mette nel mirino l’Inter

L’Inter è stata messa nel mirino da Olivera. Il calciatore spera di poter recuperare dall’infortunio ed essere regolarmente in campo il prossimo 2 marzo. Una ipotesi da tenere in considerazione e vedremo cosa accadrà nelle prossime settimane.