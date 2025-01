Napoli: niente Garnacho, il sostituto di Kvara arriva dal Portogallo

Prosegue la caccia dell’erede del georgiano. La pista Garnacho non decolla e i partenopei avrebbero iniziato a sondare il terreno per un altro giocatore

È arrivato il momento di chiudere per il dopo Kvaratskhelia. Dopo giorni di riflessione, Conte si attende di avere il sostituto del georgiano a breve. Mancano ormai sei giorni alla chiusura della sessione invernale e il tempo inizia ad essere davvero sempre meno. Per questo motivo, secondo le informazioni che arrivano dal Portogallo, il Napoli avrebbe iniziato a valutare anche profili differenti rispetto ai soliti. La pista Garnacho fatica a decollare e l’intenzione di Manna è quella di non aspettare ancora molto tempo.

Da qui la scelta di riprendere i contatti con un club per capire meglio la fattibilità dell’operazione in questo calciomercato. Non parliamo di una trattativa semplice per diversi motivi, ma il Napoli un tentativo lo vuole fare per capire se esistono degli spiragli per arrivare alla fumata bianca.

Calciomercato Napoli: Garnacho complicato, il nome nuovo

Garnacho e Adeyemi sono sempre stati i primi due nomi sulla lista del Napoli, ma le trattative non sono mai realmente decollate e quindi ora il club partenopeo si guarda intorno. Se non ci sarà il via libera in davvero poco tempo, allora Manna sarebbe pronto a virare su un profilo differente, ma comunque di assoluto livello.

Il nome che il Napoli non ha mai perso di vista è quello di Galeno del Porto. Il classe 1997 piace molto a Manna e già in passato c’era stato un tentativo senza arrivare all’accordo. Ora il club lusitano è pronto a sedersi ad un tavolo e trattare per l’addio del brasiliano in questo calciomercato. Ad oggi siamo in una fase esplorativa visto che ci si sta muovendo su diversi tavoli, ma presto si potrebbe entrare nel vivo anche perché c’è davvero poco tempo per portare a termine una operazione simile.

Il prezzo di Galeno si aggira intorno ai 30 milioni di euro. Quindi un suo arrivo potrebbe consentire al Napoli di chiudere ulteriori colpi in questo calciomercato. Naturalmente bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire meglio come si evolverà la situazione.

Mercato Napoli: Galerno resta un obiettivo

Galeno resta un obiettivo del Napoli in questo calciomercato per il post Kvaratskhelia. Il brasiliano sta scalando piano piano le gerarchie e nei prossimi giorni potrebbe essere il nome in cima alla lista di Manna viste le difficoltà di arrivare a Garnacho e Adeyemi.