Calciomercato: Casemiro in Serie A, arriva subito

Il nostro campionato a sorpresa potrebbe accogliere uno dei centrocampisti più forti a livello mondiale: una big è pronta a provarci

Il botto a sorpresa di questo calciomercato potrebbe essere Casemiro. Il centrocampista non rientra nei piani del Manchester United e sarebbe alla ricerca di una nuova esperienza sempre in uno dei campionati top e a questo punto non è da escludere un suo approdo in Italia magari già a gennaio.

Secondo le informazioni di Sky Sport, un club di Serie A avrebbe fatto un tentativo per sondare meglio la questione Casemiro e non c’è stata nessuna chiusura. Anzi il calciatore avrebbe aperto alla possibilità di arrivare in Italia già in questo calciomercato. E da parte del Manchester United ci sarebbe anche la volontà di dare il brasiliano in prestito. Insomma, ci sono tutte le condizioni per arrivare alla fumata bianca. Ma la strada è comunque molto lunga e ricca di ostacoli.

Mercato: Casemiro in Italia, i dettagli

L’avventura di Casemiro al Manchester United può considerarsi praticamente chiusa. Il brasiliano sta spingendo per lasciare sin da subito il club inglese e ci sarebbe la possibilità di vederlo già in Italia a gennaio. Per il momento siamo nel campo delle ipotesi, ma i sondaggi e i contatti ci sono e per questo motivo non è da escludere che si possa comunque arrivare alla fumata bianca nel giro di poco tempo.

Stando a quanto riferito da Sky Sport, i contatti tra la Roma e Casemiro vanno avanti da tempo e ci sarebbero state delle aperture da entrambe le parti per arrivare alla fumata bianca in questo calciomercato. Per il momento non si può parlare di trattativa chiusa, ma di certo c’è la volontà di provare a dare questo giocatore a Ranieri. Vedremo se in questi pochi giorni si riuscirà ad arrivare alla fumata bianca oppure si dovrà aspettare l’estate.

E chissà che Casemiro non possa diventare un obiettivo di calciomercato del Napoli visti gli ottimi rapporti con il Manchester United anche se in questo momento le priorità sono diverse. Vedremo cosa succederà nei prossimi giorni e quali saranno le scelte da aprte dei diretti interessati.

La Roma non molla Casemiro

La Roma non molla la pista Casemiro e sono in corso contatti con il Manchester United per chiudere l’affare in questo calciomercato e non attendere l’estate. Vedremo se ci sarà la possibilità di arrivare alla fumata bianca oppure no.