Giuntoli stronca un azzurro: “Non sa calciare in porta”

Dopo la partita tra Napoli e Juventus di sabato vinta dai partenopei, arrivano delle parole da parte di Cristiano Giuntoli a sollevare una polemica ulteriore. L’attuale dirigente della Juventus ha detto che il calciatore azzurro in questione non sa calciare in porta. Andiamo a ricostruire la vicenda in maniera dettagliata.

E’ senza ombra di dubbio uno dei momenti più esaltanti della storia recente degli azzurri, che sono tornati a sognare in grande ed a puntare a vette che sembravano impossibili anche da immaginare fino ad un anno fa. In tal senso, le due vittorie di fila contro l’Atalanta prima e la Juventus poi hanno riportato un grandissimo entusiasmo nella piazza.

Antonio Conte ha avuto la straordinaria capacità di rigenerare la squadra, facendo performare a livello impressionante tutti i nuovi arrivati e facendo tornare a dei livelli altissimi calciatori che sembravano finiti solo 365 giorni fa. In tal senso, emergono le parole di Cristiano Giuntoli su un azzurro che hanno il retrogusto di una pesante bocciatura. Ecco le ultime notizie.

Giuntoli stronca un calciatore azzurro: ecco di che si tratta

Il reparto che maggiormente sta raggiungendo dei livelli notevoli è il centrocampo, con Frank Zambo Anguissa, Stanislav Lobotka e Scott McTominay che sono tra i migliori centrocampisti per rendimento di tutta la Serie A. Ma non si può sottovalutare anche il livello dei difensori e degli attaccanti. Andiamo a vedere perché sui social si sta sollevando un polverone.

Come raccontato dal giornalista di Sky Sport Francesco Modugno a TeleVomero, Cristiano Giuntoli ai tempi del Napoli, poco prima dell’acquisto di Frank Zambo Anguissa, si trattava già all’epoca di uno dei migliori calciatori africani in assoluto. Sorprende, però, soprattutto visto il rendimento di quest’anno, la considerazione finale: “Non sa calciare in porta”.

“Non sa calciare in porta”, pesante bocciatura per l’azzurro

Cristiano Giuntoli era convinto del fatto che se avesse aggiunto dei gol al suo repertorio sarebbe diventato uno dei migliori centrocampisti in assoluto in circolazione. Antonio Conte, a quanto pare, è riuscito a far fare questo ulteriore salto all’ex Fulham.

Conte ha previsto per Anguissa 8 gol in una stagione analizzando il suo potenziale ma per il momento è fermo a cinque. Insomma, la proiezione è davvero molto interessante. Potrebbe seriamente essere decisivo nella lotta per lo Scudetto.