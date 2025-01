Mercato Napoli, nome nuovo dal Barcellona: svolta per il difensore

Mercato Napoli, per gli azzurri arriva un nome nuovo che proviene direttamente dal Barcellona e che può essere l’innesto ideale per Antonio Conte. C’è, in tal senso, da registrare una importante svolta per il difensore, altro grande obiettivo del direttore sportivo Giovanni Manna per questa sessione invernale. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Manca ormai una settimana circa alla fine di questa sessione di calciomercato e sono ancora diverse le questioni irrisolte nella rosa di Antonio Conte. Come è noto, infatti, allo stato attuale delle cose la priorità in senso assoluto è sostituire Khvicha Kvaratskhelia, ma sul fronte Alejandro Garnacho e su quello per Karim Adeyemi non si è ancora sbloccata la situazione.

Oltre all’attaccante, però, Giovanni Manna sta operando anche per il difensore centrale, dal momento che serve un innesto per consentire a Rafa Marin di accasarsi al Villarreal. In tal senso, la svolta può arrivare con un nome nuovo che arriva direttamente dal Barcellona di Flick. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Mercato Napoli, nome nuovo direttamente dal Barcellona

La situazione è in continuo divenire. Quel che è certo è che non si può pensare di andare avanti fino al termine della stagione con i soli Amir Rrahmani, Alessandro Buongiorno, che sta per tornare, e Juan Jesus. Sono diversi i profili che vengono accostato al Napoli ed ora ne emerge uno nuovo che può davvero fare al caso di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Ciro Venerato, giornalista di RAI Sport, nelle ultime ore è circolato in casa Napoli anche il nome di Andreas Christensen, che sta trovando poco spazio al Barcellona e che, per questo motivo, potrebbe salutare. Con i catalani disposti ad accontentarsi di poco anche per gli enormi problemi economici con cui sta facendo i conti.

Napoli, rinforzo per Conte: svolta per il difensore centrale

In tal senso, però, come raccontato dall’esperto di calciomercato, sarebbe un nome che non interessa al Napoli e si tratta di una svolta non di poco conto.

Soprattutto tenendo conto del fatto che, a quanto pare, neanche per Ismajli dell’Empoli, altro profilo accostato con insistenza, sarebbe stato fatto l’affondo decisivo. Insomma, non ci sono notizie significative per la difesa del Napoli.