Napoli, cessione Simeone: lo scambio dà a Conte l’attaccante

Cessione Simeone, in casa Napoli arrivano notizie significative sul futuro del bomber argentino che sembra rinato con Antonio Conte. La soluzione può essere rappresentata dallo scambio che può portare in dote ad Antonio Conte l’attaccante di cui ha bisogno. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Come è noto, ad ormai una settimana dalla fine del calciomercato i tempi iniziano a stringere e la situazione per Antonio Conte è tutt’altro che felice e serena. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione e la speranza del tecnico, come più volte ribadito anche in conferenza stampa in varie situazioni, è che possa arrivare presto la chiusura di questa sessione invernale.

Il Napoli sta cercando un sostituto di Khvicha Kvaratskhelia, con questa pratica che è ancora aperta, come si suole dire. In tal senso, però, attenzione anche al capitolo relativo alla possibile cessione di Giovanni Simeone. L’argentino continua ad avere tanti club interessati ed in tal senso la svolta può arrivare proprio con lo scambio. Andiamo a vedere le ultime.

Cessione Simeone, arriva la svolta sull’ex Hellas Verona

L’argentino sta trovando poco spazio, dal momento che è chiuso da Romelu Lukaku, se non per degli spezzoni di partita. Antonio Conte, però, ha una stima ed una fiducia in lui davvero enormi ed in tal senso arrivano aggiornamenti non di poco conto. Nonostante tutte le proposte respinte fino a questo momento da parte del club per volontà del suo allenatore.

Stando a quanto raccontato da Footmercato, infatti, l’Olympique Marsiglia è pronto a fiondarsi all’assalto per convincere il Napoli verso la cessione di Giovanni Simeone. Dopo la cessione di Wahi all’Eintracht Francoforte, infatti, a Roberto De Zerbi serve un centravanti da alternare con Neal Maupay, che è l’unica prima punta a sua disposizione. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, nuovo attaccante: attenzione allo scambio con l’argentino

Attenzione perché in casa Marsiglia c’è il brasiliano Luis Henrique, ala sinistra classe 2001 di grande talento e che potrebbe rientrare in uno scambio per accontentare tutte le parti in causa.

I francesi, però, parlano anche di un interessamento da parte della Lazio nei confronti di Simeone, ed attenzione che potrebbe tornare in questo caso in auge il nome di Isaksen o quello di Zaccagni. Insomma, il nuovo attaccante potrebbe arrivare dalla cessione dell’argentino.