Dal Galatasaray di nuovo al Napoli: annuncio e svolta

Per il calciomercato del Napoli arriva la svolta non di poco rappresentata dal grande ritorno e dal passaggio dal Galatasaray di nuovo in azzurro. Arriva in tal senso l’annuncio che rappresenta una svolta non di poco conto. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso e che cosa sapere a riguardo.

Gli azzurri stanno facendo i conti con una situazione che è in continuo divenire e che potrebbe essere seriamente decisiva e determinate per le prospettive future del club. In tal senso, il margine di errore è ridotto davvero all’osso, ancor di più adesso che la squadra in maniera del tutto inattesa è in piena lotta per lo Scudetto con l’Inter in un testa a testa all’ultimo sangue.

Servono rinforzi, dal momento che in troppi reparti la coperta è corta, come si suole dire in questi casi. Basti pensare, in tal senso, alla linea di difesa, dove il solo Juan Jesus alle spalle di Rrahmani e Buongiorno (con Rafa Marin in partenza) non basta. Senza ovviamente dimenticare il reparto avanzato. In tal senso, adesso emerge una indiscrezione che fa sognare i tifosi del Napoli per il ritorno dal Galatasaray.

Al Napoli dal Galatasaray: ecco le ultime notizie

Antonio Conte non ammette nessun passo indietro. Non li concede come possibilità ai suoi calciatori e pretende di essere seguito, in sede di calciomercato, anche dal club, che deve investire per rinforzare la rosa dal momento che così com’è non basta. Per il presente ma ancor di più per il futuro, visto che si profila il ritorno in UEFA Champions League.

In tal senso, nelle ultime ore soprattutto sui social sta circolando l’indiscrezione che vuole un ritorno di Dries Mertens al Napoli. A tal proposito, in una intervista concessa a Radio Marte, Mimmo Malfitano ha chiuso definitivamente a questa possibilità, soprattutto per un discorso di natura anagrafica. Attualmente al Galatasaray, sarebbe sicuramente un sogno per lui.

Il Napoli può riportarlo in azzurro? Ecco come stanno le cose

Dal punto di vista di Malfitano, infatti, si tratta di un ciclo chiuso come capitato anche ad altri calciatori come Callejon, Insigne e Koulibaly. Niente da fare, dunque, per un ritorno dal Galatasaray al Napoli di Dries Mertens. Con buona pace per i tifosi azzurri.