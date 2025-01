Infortunio Buongiorno: tegola per Conte, i nuovi tempi di recupero

Infortunio Buongiorno, arrivano aggiornamenti in casa Napoli circa le condizioni del fortissimo difensore centrale. Il suo KO, durato non poco tempo, è stata una dura tegola per Antonio Conte ed ora arrivano novità per quanto riguarda i tempi di recupero. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Ha messo la quinta il Napoli, che in questo periodo ha alzato in maniera esponenziale i propri standard di rendimento. La squadra sta mettendo in campo tutto quello che ha ed ora è diventata impressionante e devastante tanto in fase difensiva quanto in avanti, diventando una autentica macchina da guerra. Per la gioia di tutti i tifosi azzurri, che pendono dalle labbra del tecnico e di questa strada.

E’ stato impressionante il lavoro fatto da Antonio Conte, che ha prima dato solidità dietro, e poi ha iniziato a perfezionare il reparto avanzato. In tal senso, l’infortunio di Buongiorno è stato una autentica tegola per lui, ma la squadra ha reagito come meglio non poteva. Andiamo a vedere le ultime notizie sulle condizioni dell’ex capitano del Torino.

Infortunio Buongiorno, ecco le ultime da Castel Volturno

Andato KO a metà dicembre, le cose sono andate più lunghe del previsto, ma d’altronde era evidente sin da subito che si trattava di un infortunio molto delicato e difficile da gestire, trattandosi di una frattura della vertebra lombare. In tal senso, però, adesso arrivano aggiornamenti importanti circa le condizioni del numero 4 di Antonio Conte, impressionante in avvio di annata.

Stando a quanto raccontato da Repubblica, infatti, per Alessandro Buongiorno non ci saranno i tre giorni di riposo di cui hanno goduto i suoi compagni dopo la vittoria sulla Juventus. Il difensore centrale del Napoli sta lavorando per tornare a disposizione della squadra già a partire dalla trasferta di Roma, che può seriamente indirizzare il campionato azzurro.

Napoli, il difensore KO: svelati i tempi di recupero

A meno di sorprese, Buongiorno sarà della partita dal momento che il suo infortunio è alle spalle e dovrebbe servirgli questa settimana per recuperare la forma migliore. Insomma, si tratta di una notizia notevole per Conte.

Una netta accelerazione per lui in direzione del recupero, con l’unico indisponibile che per Roma-Napoli, tra gli azzurri, dovrebbe essere Mathias Olivera, che ne avrà ancora per qualche settimana.