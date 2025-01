Napoli, sorpresa per l’erede di Kvara: colpo dalla Fiorentina

In casa Napoli si continua nella ricerca dei giusti rinforzi da mettere nelle mani di Antonio Conte ed ora arriva una notevole sorpresa per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia. Il colpo può arrivare dalla Fiorentina e può far felice il tecnico, che chiede un calciatore proprio con le sue caratteristiche. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Con il calciomercato che sta per volgere al termine, in maniera del tutto inevitabile i tifosi stanno iniziando a sentire la pressione di colpi che non arrivano. E tale pressione la riversano in maniera altrettanto inevitabile sul club. C’è, infatti, ancora tutta da risolvere la questione relativa all’erede di Khvicha Kvaratskhelia, che a sorpresa ha salutato a gennaio.

I tempi stringono ed anche se le priorità in senso assoluto sono Alejandro Garnacho e Karim Adeyemi, non è da escludere che possano esserci dei colpi di scena. Soprattutto perché nel primo caso non si trova la quadra con il Manchester United, mentre per il secondo è il calciatore a non essere convinto. Ora arriva la svolta per l’affare con la Fiorentina.

Sorpresa per l’erede di Kvaratskhelia: colpo di scena

Con la Fiorentina in questa finestra invernale è già stata chiusa l’operazione Michael Folorunsho, che è approdato alla corte di Raffaele Palladino. Ed ora i club potrebbero seriamente tornare a parlarsi anche per l’erede di Khvicha Kvaratskhelia, con la notizia che lascia tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Stando a quanto raccontato da Tuttomercatoweb, infatti, il Napoli negli ultimi giorni di mercato può affondare il colpo per Cristiano Biraghi. A sorpresa, potrebbe essere proprio il capitano della Fiorentina, ormai fuori dai progetti di Palladino, il sostituto di Kvaratskhelia. Ed andiamo a vedere per quale motivo, visto che la notizia lascia tutti di stucco.

Napoli, altro affare con la Fiorentina: effetto sorpresa

Cristiano Biraghi sarebbe, dal punto di vista di Antonio Conte, l’alternativa ideale a Mathias Olivera, ed avendo già lavorato con lui ai tempi dell’Inter, vedrebbe di buon occhio tornare a lavorare con lui.

Nel caso in cui negli ultimi giorni di mercato il Napoli dovesse trovare la quadra per il laterale sinistro, allora Leonardo Spinazzola andrebbe a rappresentare, nel gioco delle coppie, l’alternativa a David Neres, avanzando dunque la propria posizione.