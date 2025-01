Calciomercato, colpo Maldini: cambiano i piani del Napoli

In sede di calciomercato arriva la notizia che lascia tutti di stucco e che può essere seriamente la svolta in vista di questi ultimi giorni. Il protagonista della vicenda è Daniel Maldini, che sembra pronto a firmare. Cambiano infatti anche i piani di mercato del Napoli. Andiamo a vedere le ultime notizie su questo fronte.

Come è noto, nel mondo del calciomercato le novità sono sempre all’ordine del giorno ed anche questo scatto finale di questa sessione invernale si sta confermando su questa falsa riga. In tal senso, sono tante le trattative caldissime, ma si ha la netta sensazione che tante altri tavoli saranno caldi ed infuocati in questa ultima settimana. E si iniziano a muovere le prime pedine.

In tal senso, è un nome da tenere in considerazione quello di Daniel Maldini, che potrebbe seriamente dire addio al Monza, in una situazione di classifica ai limiti della disperazione. Da questo punto di vista si tratta di notizie che dimostrano un cambiamento nei piani anche del Napoli. Andiamo a vedere per quale motivo e di che cosa si tratta.

Calciomercato, Maldini colpo a sorpresa: ecco le ultime notizie

Il calciatore in questione ha un talento davvero di altissimo profilo, ma fino a questo momento gli è mancata la giusta continuità per raggiungere determinati livelli. Il suo percorso di crescita, probabilmente, non è ancora completato, ma sicuramente Monza è stata la dimensione giusta per giocare con continuità e per provare ad affermarsi ed a consacrarsi.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, dopo l’infortunio di Ademola Lookman, l’Atalanta è pronta a fiondarsi su Daniel Maldini per sostituirlo, dal momento che il nigeriano ne avrà per un po’. La notizia riguarda da vicino sicuramente i brianzoli, ma anche il Napoli. Ed andiamo a vedere in maniera dettagliata perché può cambiare i piani di Manna.

Napoli, cambiano i piani per Raspadori: intreccio di mercato

Come è noto, infatti, i bergamaschi si stanno muovendo anche per Giacomo Raspadori, sicuramente più importante come investimento rispetto a Maldini. Il Napoli potrebbe cedere l’ex Sassuolo per investire il ricavato e prendere un erede di Kvaratskhelia.

Nel momento in cui, però, l’Atalanta dovesse puntare con decisione sull’ex Milan, allora anche Giovanni Manna dovrebbe inevitabilmente cambiare i piani per il suo attacco.