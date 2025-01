Juve Stabia, il presidente: “Affare in corso col Napoli”

In maniera del tutto inattesa il Napoli può chiudere un affare con la Juve Stabia, con la notizia che arriva come un autentico fulmine a ciel sereno. A parlare di questa operazione è direttamente il presidente del club di Castellammare di Stabia. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Come è noto, la sinergia tra la Juve Stabia ed il Napoli va avanti da diverso tempo. Sicuramente per quanto riguarda le amichevoli che ciclicamente vengono organizzate da questi due club, ma non solo. Ed è un qualcosa che porta frutti ad entrambe le realtà.

La compagine di Castellammare di Stabia in Serie B sta facendo straordinariamente bene. Partita inizialmente con l’obiettivo di salvarsi, la squadra si trova in lotta addirittura per i play off e per la promozione. Ed ora qualcosa potrebbe essere in atto proprio con il club di De Laurentiis.

Juve Stabia e Napoli, affare in corso: le ultime notizie

In una intervista concessa ai microfoni di Radio Capri, il presidente della Juve Stabia, Andrea Langella, ha parlato di una operazione a sorpresa tra il Napoli e le Vespe. Ecco le sue parole che potrebbero risultare molto interessanti:

“I rapporti tra Juve Stabia e Napoli sono ottimi, c’è stima ed affetto reciproco. Quando posso vado spesso a vedere le partite del Napoli accanto a De Laurentiis. Abbiamo calciatori del Napoli, ne sono passati tanti e ne stiamo trattando degli altri. Almeno un nome? E’ sempre difficile trattare con gli azzurri, qualcosa bolle in pentola ma c’è sempre imprevedibilità. Cambiano gli scenari”.

Il presidente Langella: “Affare in corso con il Napoli”

“C’è una ipotesi sul tavolo, ce ne sono tante e di queste solo alcune andranno in porto. Cerchiamo di accontentare il mister per il suo modo di fare. Vediamo quale operazione si concluderà”. Probabile che si tratti di qualche giovane di belle speranze da far maturare, tenendolo attentamente sotto osservazione. Così come sta accadendo a Lorenzo Sgarbi.

Una battuta, in conclusione, sul mercato in uscita: “Operazione in uscita dalla Juve Stabia? Non vendiamo nessuno, vogliamo la salvezza e, con la fine del campionato si avvicina, vogliamo tenere tutti. Soprattutto chi ha dato di più. A fine anno poi si vedrà”.