Napoli, nuova offerta per Osimhen: la decisione di ADL

Il Napoli vuole subito chiudere nuovi colpi suggestivi, ma occhio alla situazione per l’addio a titolo definitivo di Victor Osimhen: la mossa a sorpresa

Saranno giorni decisivi per conoscere anche il futuro di Victor Osimhen, attualmente in prestito al Galatasaray. Ad inizio settembre è arrivata la svolta dopo che ha rischiato di non giocare per sei mesi: l’attaccante nigeriano è uno dei migliori al mondo, ma ora dovrà prendere la miglior decisione vista l’immediata cessione a titolo definitivo del presidente De Laurentiis.

Victor Osimhen è stato accostato nuovamente nelle ultime ore alla Juventus. Spunta una nuova proposta interessante per la sua cessione a titolo definitivo: l’ultima parola spetterà al presidente De Laurentiis. L’attaccante nigeriano vuole continuare a segnare gol importanti con la maglia del Galatasaray, ma il suo futuro è ancora in bilico. Pochi minuti fa è arrivata una nuova offerta per la sua cessione a titolo definitivo: ecco la mossa a sorpresa.

Napoli, Osimhen a titolo definitivo: la mossa a sorpresa

Il ds Manna dovrà regalare subito nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte, ma nel frattempo l’argomento Osimhen è tornato d’attualità. Spunta la nuova decisione di ADL per la cessione a titolo definitivo.

Come svelato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, nuova proposta suggestiva del Galatasaray che ha messo sul piatto circa 65 milioni di euro per la cessione di Osimhen a titolo definitivo. L’attaccante nigeriano continuerà la sua avventura in terra turca per segnare altri gol decisivi. Ha iniziato alla grande la sua stagione al Galatasaray, ma poi ha avuto un calo: ora ha tanta voglia di rivalsa per dimostrare tutto il suo valore.

Sulle sue tracce ci sono i maggiori club europei pronti a fare follie per lui: il presidente De Laurentiis cercherà di massimizzare dalla sua cessione dopo l’addio di Kvara. I due simboli dello Scudetto con Spalletti ormai sono diventati protagonisti altrove dicendo addio ai colori azzurri. Osimhen è volato in prestito: ora il club partenopeo lo venderà al miglior offerente nei prossimi mesi.

Ora il presidente De Laurentiis valuterà al meglio la sua cessione a fine stagione: l’attaccante nigeriano ha tanti estimatori in giro per l’Europa. Il suo obiettivo è quello di giocare in Premier League per splendere di luce propria in uno dei migliori campionati del mondo: al momento resterà ancora al Galatasaray in prestito.