Napoli, nuovo difensore per Conte: la chiave è Osimhen

Il ds Manna è al lavoro per puntellare la difesa di Antonio Conte: al momento è stata congelata la cessione di Rafa Marin al Villarreal, ecco la svolta

Tutto può cambiare improvvisamente negli ultimi giorni di calciomercato. Spunta la nuova mossa per il colpo in difesa: Osimhen potrebbe essere la chiave per l’affare in difesa. Il ds Manna è molto attivo per regalare nuovi rinforzi a Conte negli ultimi giorni di calciomercato: ormai ci siamo per chiudere subito la trattativa a sorpresa.

Il ds Manna continuerà a regalare nuovi innesti di qualità nella sessione invernale di calciomercato. Saranno ore frenetiche per chiudere in bellezza gennaio con la scadenza fissata entro il 3 febbraio: ultimi giorni di trattative per chiudere subito un colpo in difesa e in attacco. Conte si aspetta così rinforzi dal calciomercato per continuare a sognare in grande: spunta la nuova mossa a sorpresa con l’intreccio decisivo con l’attaccante nigeriano Osimhen, attualmente in forza al Galatasaray.

Napoli, la mossa a sorpresa in difesa: c’entra Osimhen

Tutto può cambiare nelle prossime ore per conoscere così il nuovo profilo in difesa. Ecco la verità svelata pochi minuti fa: conosciamo la nuova mossa a sorpresa.

Come svelato in esclusiva dall’esperto di calciomercato, Matteo Moretto, Victor Nelsson del Galatasaray è pronto a volare al Napoli. Spunta un nuovo affare con il club turco per ingaggiare subito il difensore e il mediano danese classe 1998. Una mossa a sorpresa con l’intreccio anche con Victor Osimhen, in prestito proprio al Napoli: è arrivata una nuova offerta per la cessione a titolo definitivo da parte del Galatasaray.

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per chiudere gli ultimi colpi di mercato a fine gennaio. Ormai il tempo stringe e bisognerà subito agire per non restare a mani vuote. L’obiettivo del club partenopeo è quello di ingaggiare subito due profili almeno per incrementare il tasso tecnico della rosa a disposizione di Antonio Conte.

Saranno giorni decisivi per conoscere i prossimi colpi in casa azzurra: l’allenatore del Napoli non vede l’ora di lavorare con nuovi profili di caratura internazionale per continuare a lottare per lo Scudetto. Ormai l’obiettivo principale di tornare in Champions è sempre più vicino dopo l’inizio sprint di Lukaku e compagni. Urgono nuovi innesti di spessore per puntare in alto a partire da gennaio: Nelsson è il nome nuovo per rinforzare la retroguardia a disposizione di Conte.