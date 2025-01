Napoli, svolta in attacco dalla Francia

Il ds Manna è pronto ad allestire una rosa super competitiva già a gennaio. Spunta il nuovo intreccio decisivo dalla Francia: ecco il colpo a sorpresa

La dirigenza partenopea cercherà di regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Spunta una nuova mossa a sorpresa per arrivare fino in fondo: l’obiettivo Champions League è sempre più vicino, ma ora i tifosi del Napoli continuano a cullare il sogno Scudetto. Urgono rinforzi di spessore per competere fino alla fine con Inter ed Atalanta: spunta tutta la verità.

La dirigenza partenopea continua ad operare senza sosta sul fronte calciomercato. Il Napoli è voglioso di arrivare in alto, ma spunta un nuovo intreccio dalla Francia. Un colpo di scena per puntellare la rosa a disposizione dell’Atalanta: ecco cosa succederà nelle prossime ore. Un momento decisivo per arrivare a chiudere nuovi colpi di calciomercato: l’intreccio decisivo per sognare in grande.

Napoli, l’intreccio con la Francia: spunta il nuovo colpo in attacco

Il ds Manna continua ad operare per le nuove operazioni di calciomercato: ecco la mossa a sorpresa dalla Francia. Un nuovo innesto di caratura internazionale per ambire a grandi risultati: conosciamo subito il nuovo affare immediato a fine gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, l’Atalanta è pronta a tornare sul mercato dopo la grana Lookman. L’attaccante nigeriano starà fuori per circa tre settimane: un’assenza importante per la squadra nerazzurra guidata da Gasperini che si è lamentato ancora una volta in conferenza stampa alla vigilia della super sfida da urlo in Champions contro il Barcellona.

Nel mirino del club bergamasco c’è sempre l’opzione Raspadori in uscita dal Napoli, ma pochi minuti fa è pronto l’assalto definitivo al talento Cherki del Lione. Una nuova mossa a sorpresa per rinforzare ancora una volta il reparto offensivo a disposizione di Gasperini: il nigeriano è stato accostato anche al Napoli nelle ultime ore con la bomba di mercato lanciata da Raffaele Auriemma.

Saranno ore frenetiche per conoscere il futuro di Lookman che dovrà recuperare in tempi brevi dal suo infortunio muscolare. Una tegola decisiva per l’Atalanta che dovrà concedere più spazio così anche a Nicolò Zaniolo. Tutto può cambiare improvvisamente per conoscere così la nuova mossa di calciomercato: il ds Manna è sempre in agguato per chiudere nuove operazioni per Antonio Conte. Il tempo stringe per portare a termine le ultime trattative della sessione invernale di calciomercato.