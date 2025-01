Napoli, il difensore arriva dalla Francia: Milan beffato

Il nuovo difensore del Napoli è pronto a sbarcare da Antonio Conte. Spunta una nuova mossa a sorpresa dalla Francia: ecco la beffa in casa Milan

Tutto può cambiare improvvisamente negli ultimi giorni di calciomercato. Il Napoli è pronto a sognare in grande per far esplodere di gioia i tifosi nelle ultime ore di mercato: spunta il nuovo intreccio dalla Francia, la risposta definitiva per il nuovo difensore da regalare ad Antonio Conte.

Saranno giorni decisivi per chiudere subito i prossimi affari in casa Napoli. Il ds Manna continua ad operare senza sosta sul fronte calciomercato per vivere con frenesia gli ultimi giorni: ecco il nuovo intreccio dalla Francia per portare a termine le ultime operazioni di mercato. La dirigenza partenopea è molto attiva nelle prossime ore per ambire a grandi palcoscenici: la prima stagione di Conte sulla panchina azzurra sarà da ricordare.

Napoli, la mossa a sorpresa dalla Francia: ecco l’intreccio in difesa

Tutto si può decidere nelle prossime ore di calciomercato. Spunta un nuovo affare dalla Francia per il Napoli: Conte vorrebbe subito avere a disposizione nuovi rinforzi di caratura internazionale per competere fino alla fine con Inter ed Atalanta per il sogno Scudetto.

Come svelato dall’edizione odierna de La Repubblica, il ds Manna è pronto a regalare un nuovo difensore ad Antonio Conte. In lista ci sono Pongracic e Comuzzo della Fiorentina, ma nelle ultime ore la dirigenza partenopea ha chiesto Danso del Lens in prestito fino al termine della stagione. Subito è arrivato il no del club francese per il difensore austriaco, accostato agli azzurri anche negli anni scorsi.

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande per arrivare così a nuove operazioni di mercato negli ultimi giorni di calciomercato. Il presidente De Laurentiis non intende badare a spese per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: urgono rinforzi di spessore per competere fino alla fine cullando il sogno Scudetto.

Tutto può cambiare improvvisamente in casa Napoli per ambire a grandi palcoscenici. Danso è stato accostato già a lungo al Napoli, ma il Lens ha detto subito di no al prestito. Il ds Manna continua a lavorare senza sosta per arrivare al 3 febbraio con due colpi realizzati da affidare subito all’allenatore azzurro. In casa Napoli l’euforia è ai massimi livelli dopo aver battuto Atalanta e Juventus: l’intreccio decisivo per sognare in grande.