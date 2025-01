Napoli, nuovo sostituto Kvara: offerta ufficiale agli olandesi

Il ds Manna è al lavoro per chiudere nei prossimi giorni il sostituto di Kvara. Spunta un nuovo nome, ecco l’intreccio decisivo in casa Napoli

Saranno ore frenetiche per conoscere il prossimo colpo in attacco del Napoli. Una nuova offerta al club olandese per un nuovo innesto di caratura internazionale: ormai ci siamo per l’affare suggestivo, conosciamo tutta la verità.

Saranno ore frenetiche per puntare sempre in alto. Il Napoli è pronto a chiudere i prossimi colpi negli ultimi giorni di calciomercato: spunta la nuova idea in attacco per sostituire al meglio Kvara. La dirigenza partenopea non intende badare a spese dopo l’addio del talento georgiano: una cessione a circa 70 milioni per poi investirla subito sul mercato.

Il presidente De Laurentiis ha le idee chiare per tornare protagonista in Champions League a partire dalla prossima stagione, ma il sogno Scudetto sta diventando sempre più concreto grazie ai risultati collezionati dalgi uomini di Conte.

Napoli, nuovo colpo in attacco come post Kvara: la nuova proposta

Un nuovo profilo suggestivo per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Kvara è soltanto un vecchio ricordo, ma ora urgono rinforzi per sostituirlo al meglio: niente Garnacho ed Adeyemi, spunta un nuovo profilo di caratura internazionale.

Come svelato dal giornalista di De Telegraaf, Jeroen Kapteijns, il Napoli ha formulato un’offerta suggestiva per l’esterno offensivo del PSV, Noa Lang, accostato in passato anche al Milan. Spunta un nuovo intreccio di calciomercato, ma la trattativa è difficile visto che il club olandese non lascerà partire a fine gennaio.

Il ds Manna è voglioso di arrivare fino in fondo per chiudere i prossimi innesti sul fronte calciomercato a fine gennaio. Spunta un nuovo profilo per sostituire al meglio Kvara che è volato subito al PSG: un nuovo profilo di caratura internazionale. Il calciatore olandese, protagonista anche in Nazionale, è stato molto vicino alla Serie A per vestire la maglia del Milan: ora è pronto a sbarcare da Antonio Conte.

Un motivo in più per realizzare la nuova mossa a sorpresa in casa del PSV: il ds Manna continua a lavorare senza sosta per arrivare a nuovi innesti di caratura internazionale da regalare all’allenatore azzurro. Una nuova mossa a sorpresa per arrivare subito al sostituto di Kvara che manca ancora. Tanti i profili accostato al Napoli nelle ultime settimane, ora serve la svolta decisiva.