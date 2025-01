Napoli, si sblocca Garnacho: tutto grazie al danese – Repubblica

Il Napoli ha intenzione di chiudere i prossimi colpi di calciomercato negli ultimi giorni di gennaio: Conte ha svelato il suo obiettivo, ecco la mossa Garnacho

Saranno ore decisive per conoscere così il prossimo colpo in casa Napoli. Garnacho è ad un passo dagli azzurri come riportato dall’edizione odierna de La Repubblica: spunta l’intreccio decisivo.

Il ds Manna è intenzionato a regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Urgono rinforzi di spessore per affrontare i prossimi mesi nel migliore dei modi: spunta l’intreccio decisivo. Il talentuoso giocatore argentino del Manchester United, Garnacho, potrebbe subito vestire la maglia azzurra: ecco l’affare suggestivo anche in ottica futura.

Il presidente De Laurentiis non vuole badare a spese per puntellare la rosa a disposizione di Conte: ad inizio stagione l’obiettivo era il ritorno in Champions League, ma il lavoro dell’allenatore azzurro è stato fin qui grandioso per avvicinarsi all’Inter. Ecco la nuova mossa a sorpresa in attacco.

Napoli, affare Garnacho: la mossa a sorpresa del ds Manna

Patrick Dorgu diventerà a breve ufficialmente un nuovo giocatore del Manchester United per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una plusvalenza da parte realizzata da Corvino al Lecce: un momento speciale per il club pugliese che cercherà di raggiungere la salvezza il prima possibile.

Una mossa a sorpresa per liberare così Garnacho che è sempre accostato al Napoli. Il ds Manna cercherà di far abbassare le pretese ai Red Devils per trovare il sostituto di Kvara. Dopo l’addio del talento georgiano, il presidente De Laurentii subito si è mosso al lavoro per cercare di accontentare Antonio Conte. Saranno ore frenetiche per ambire a grandi palcoscenici puntellando la rosa partenopea: ecco la mossa a sorpresa.

Il Napoli vuole continuare a sognare in grande subito alla prima stagione di Antonio Conte. Un nuovo innesto di caratura internazionale per ambire a grandi palcoscenici: il ds Manna vorrebbe far esplodere di gioia i tifosi azzurri che continuano a sognare. Un momento decisivo per prendere la miglior decisione possibile: Dorgu sarebbe la chiave per l’operazione in casa azzurra.

Lo stesso terzino danese è stato accostato al Napoli con il fotogramma diffuso sui social che lo ritraeva insieme a Conte al termine della sfida al Maradona proprio contro gli azzurri. Sarà addio a gennaio per una cifra vicino ai 40 milioni di euro: i Red Devils ora dovranno pensare a vendere per snellire la rosa di Amorim.