Napoli, Manna scatenato: offerti più di 30 milioni per il difensore

Il ds Manna è molto attivo nelle ultime ore di calciomercato. Spunta un nuovo intreccio in difesa per 30 milioni di euro: nuovo colpo per Conte

L’allenatore del Napoli ha congelato (al momento) la cessione di Rafa Marin al Villarreal: aspetta prima un nuovo rinforzo in difesa per poi lasciar partire il difensore spagnolo che ha intenzione di mettersi in mostra in Spagna. Un intreccio decisivo per puntellare la retroguardia a disposizione di Antonio Conte: spunta un nuovo colpo da urlo.

Saranno ore decisive per chiudere il nuovo colpo in difesa. Il ds Manna vorrebbe subito formalizzare il prossimo colpo in difesa: il Napoli ha intenzione di portare a termine le ultime trattativa di calciomercato. Urgono rinforzi in vista del futuro con la qualificazione alla prossima Champions League sempre più vicina. Nelle prossime ore tutto può cambiare con l’arrivo del giovane difensore italiano in rampa di lancio: spunta l’intreccio decisivo in Serie A per chiudere subito il nuovo colpo in difesa.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: può arrivare a gennaio

Il ds Manna è molto attivo sul fronte calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Spunta un nuovo affare in Serie A: offerti circa 30 milioni di euro per strapparlo alla concorrenza, ormai ci siamo per il trasferimento da urlo.

Come riportato dal portale Tmw, il Napoli potrebbe chiudere subito per il colpo Comuzzo mettendo sul piatto circa 30 milioni di euro. Il club viola non ha intenzione di cederlo a gennaio, ma tutto può cambiare in caso di proposte suggestiva. Il problema principale è che non si riuscirà a trovare un sostituto all’altezza nelle ultime ore di calciomercato: il tempo stringe, ma al momento la cessione di Rafa Marin è stata bloccata.

Comuzzo è esploso in questa prima parte di stagione diventando il perno della difesa di Palladino. Può volare subito al Napoli per mettersi a disposizione di Antonio Conte in vista anche delle prossime stagioni: il ds Manna vorrebbe anticipare i tempi per non scatenare una vera asta in estate. Il valore del giocatore è indiscutibile vista anche la sua giovane età: il Napoli insiste per chiudere subito l’affare dopo il trasferimento di Folorunsho.

Il ds Manna è pronto a chiudere il nuovo affare con la Fiorentina in vista delle prossime ore frenetiche di calciomercato. Il Napoli è molto attivo negli ultimi giorni di gennaio per regalare un nuovo innesto in difesa a Conte.