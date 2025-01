Calciomercato: preso Duran in attacco, cifra folle

Il Napoli ha seguito a lungo il colombiano Duran, ma pochi minuti fa è arrivato l’annuncio definitivo sul suo trasferimento. Ecco dove giocherà

Duran è pronto a dire addio all’Aston Villa. L’attaccante colombiano è voglioso di nuove sfide per mettersi alla prova: spunta il nuovo affare negli ultimi giorni di calciomercato. Un nuovo intreccio di calciomercato per conoscere la sua prossima squadra: nelle ultime settimane è stato accostato subito al Napoli, ma ora l’affare sembra ormai in dirittura d’arrivo.

Tanti i profili sul taccuino del direttore sportivo, Giovanni Manna, che ha intenzione di portare a termine le ultime trattative di gennaio: poi si penserà ai nuovi colpi estivi. Ecco la prossima destinazione di Duran: svelata la sua prossima squadra.

Napoli, la mossa a sorpresa per Duran: affare fatto

Come svelato da L’Equipe l’attaccante dell’Aston Villa, Jhon Duran, è pronto a volare in Arabia Saudita per vestire la maglia dell’Al-Nassr per una cifra vicina ai 70 milioni di euro. Accostato a lungo anche al Napoli, ora il colombiano potrebbe dire addio al top club inglese. Un momento decisivo per chiudere subito l’affare suggestivo negli ultimi giorni di gennaio.

Il ds Manna dovrà virare su altri obiettivi di calciomercato per il post Lukaku. Attualmente l’attaccante belga è tornato ad essere protagonista con Antonio Conte, ma la dirigenza partenopea vuole portarsi avanti con il lavoro in vista dei prossimi mesi. Urgono rinforzi di caratura internazionale per puntellare la rosa a disposizione di Conte per vivere notti magiche in campo europeo.

Il Napoli è al lavoro per chiudere subito nuovi affari di caratura internazionale. Ultimi giorni di gennaio davvero frenetici in casa azzurra: non solo Garnacho nel mirino degli azzurri, ma nelle ultime ore è spuntato fuori l’intesa per Comuzzo. La Fiorentina continua a chiedere ben 30 milioni di euro, ma il club viola potrebbe chiudere subito l’affare.

Il ds Manna è pronto a scatenarsi nelle ultime ore frenetiche di calciomercato: un intreccio suggestivo a fine gennaio per puntellare la rosa a disposizione di Conte. Dopo l’addio di Kvara, il presidente De Laurentiis ha avuto difficoltà a chiudere i nuovi affari per puntellare la rosa dell’allenatore azzurro. Il tempo ormai stringe per nuovi innesti di qualità: ormai ci siamo per ambire a grandi palcoscenici con nuovi colpi da urlo. Il Napoli intende fare sul serio per cullare il sogno Scudetto fino alla fine.