Napoli, scambio deciso con la Roma: Raspadori la contropartita

Ai margini del progetto tecnico di Antonio Conte, Giacomo Raspadori potrebbe essere utilizzato dal Napoli come pedina di scambio.

Complice l’interesse della Roma, il club partenopeo potrebbe utilizzare l’ex Sassuolo per arrivare ad un giocatore giallorosso, indicato essere da Antonio Conte il rinforzo ideale col quale andare a rinforzare il proprio reparto offensivo. Le parti starebbero discutendo, con la fumata bianca che comunque non sembrerebbe essere imminente, anzi.

Ci saranno da definire prima una serie di dettagli importanti, che potrebbero tanto far saltare l’affare come farlo andare in porto, con i giocatori coinvolti che dal canto loro starebbero chiedendo chiarezza per capire il da farsi in vista del proseguo della stagione.

Il Napoli ha chiesto un giocatore alla Roma

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata del Napoli, ancora alla ricerca di un giocatore che possa andare a sostituire Khvicha Kvaratkshelia. Ma se i soldi della remunerativa cessione del georgiano vengono investiti in altro? È così tanto una cattiva idea? Considerate le difficoltà nell’arrivare a Garnacho, De Laurentiis sarebbe sfiorato dall’idea di cambiare obiettivi, o meglio, proprio investimenti.

Stando alle ultime notizie, infatti, il presidente del Napoli si sarebbe seduto al tavolo con la Roma chiedendole un giocatore, profilo di prospettiva, che Antonio Conte gradisce ma che in questa stagione sta trovando davvero poco spazio in giallorosso. Per questo il salentino lo avrebbe puntato: lo vorrebbe in azzurro per rispolverare il suo talento, che nel corso di questa seconda parte di stagione potrebbe tornare più che utile alla causa partenopea.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Sky Sport, a sorpresa il Napoli si sarebbe inserito nella corsa a Matias Soulé della Roma, giocatore che negli scorsi giorni sarebbe stato anche accostato al Milan. A quanto pare l’argentino potrebbe uscire dal club giallorosso già nel corso di questo calciomercato invernale, con la soluzione partenopea che potrebbe essere più che gradita al calciatore, soprattutto difronte a certe promesse, soprattutto tecniche.

Scambio Napoli-Roma: c’entra Raspadori

Il Napoli è sulle tracce di Matias Soulé. Considerate le difficoltà nell’arrivare a profili come Adeyemi e Garnacho, il club partenopeo avrebbe spostato la propria attenzione su altri tipi di giocatori, come proprio l’argentino della Roma, che in questa prima parte di stagione non è riuscito ad esprimere tutto il suo potenziale in giallorosso.

Portarlo in azzurro e farlo risplendere è un obiettivo che stuzzica Antonio Conte, che a quanto pare avrebbe anche già detto sì al suo approdo. Convincere la Roma non sarà semplice, complice l’importante investimento fatto in estate, anche se una soluzione c’è, e si chiama Giacomo Raspadori. Il Napoli potrebbe infatti proporre l’italiano come contropartita tecnica, per un affare che poi si chiuderebbe con la formula del prestito secco eventualmente, anche se è tutto da capire. Staremo a vedere.