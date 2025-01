Infortunio Olivera, nuovi tempi di recupero: fissata la data del rientro

Infortunio Olivera, c’è inevitabilmente tanta apprensione in casa Napoli dal momento che si tratta di un calciatore di estrema importanza per il tecnico Antonio Conte. In tal senso, è stata adesso fissata la data per il suo rientro in campo, con la notizia che non farà piacere a nessuno. Ecco le ultime notizie che arrivano in tal senso.

La notizia del problema avuto di natura muscolare dal difensore uruguaiano è arrivata come un autentico fulmine a ciel sereno. Dopo che nella prima e nella seconda stagione il suo rendimento è stato un po’ altalenante, complice la presenza di un mostro sacro allo stadio Diego Armando Maradona come Mario Rui, quest’anno si è consacrato definitivamente.

Ha raggiunto, infatti, degli standard di rendimento altissimi, diventando una delle pedine più preziose in senso assoluto per Antonio Conte. L’infortunio capitato adesso a Mathias Olivera potrebbe essere un duro colpo. Andiamo a vedere in tal senso le ultime sui tempi di recupero, visto che c’è una prima data per il suo rientro a disposizione del Napoli.

Infortunio Olivera, tegola per Conte: ecco come stanno le cose

Come è noto, davanti a problemi di natura muscolare, ancor di più con il freddo che attanaglia tutta Italia, la precauzione e la cautela devono essere al massimo. Inutile forzare i tempi, in tal senso, soprattutto perché il rischio di ricadute è davvero enorme. Inoltre, alle sue spalle Spinazzola e Mazzocchi sono ottime alternative in caso di necessità.

A dispetto di chi parlava di un rientro entro un paio di settimane, secondo il quotidiano “Il Mattino” l’infortunio di Olivera lo costringerà a star fuori per circa un mese. Non proprio una cosa di lieve entità, ed in tal senso emergono novità non di poco conto. Sarebbe, infatti, stata fissata anche una data per il suo rientro in campo.

Napoli, i tempi di recupero dell’uruguaiano: la data del rientro

L’obiettivo, infatti, è quello di rimetterlo a disposizione di Antonio Conte per la partita di Como contro la squadra di Cesc Fabregas in programma per il 23 febbraio.

Se, però, le cose non dovessero andare per il verso giusto, al massimo l’appuntamento sarà rimandata al testa a testa Scudetto contro l’Inter a Napoli del 2 marzo. In tempo, dunque, per la resa dei conti tra questi due club che stanno dando vita ad una sfida al vertice da capogiro.