Mercato Napoli, doppio colpo dalla Fiorentina: Conte accontentato

Mercato Napoli, gli azzurri lavorano ad un doppio colpo possibile con la Fiorentina che può davvero permettere ai partenopei di risolvere più di un problema. Si tratta di una scelta che renderebbe sicuramente felice Antonio Conte, che ha bisogno di questi due profili. Andiamo a vedere le ultime notizie.

I partenopei non smettono di cercare di far fruttare il più possibile questa sessione di gennaio che si sta rivelando essere molto più difficile del previsto. Sembrava, infatti, che l’unico obiettivo che Giovanni Manna dovesse perseguire fosse quello del difensore centrale per lasciar andare Rafa Marin, ma le cose strada facendo si sono complicate e non poco.

Tutto questo per la decisione di andar via presa da Khvicha Kvaratskhelia, che ha messo il Napoli nelle condizioni di concentrare tutte le sue energie per il suo sostituto. Ora che i tempi iniziano a stringere, però, arriva una svolta significativa. Gli azzurri hanno messo nel mirino il doppio colpo dalla Fiorentina che può far felice Antonio Conte.

Mercato Napoli, doppio colpo dalla Fiorentina: le ultime per gennaio

Quando manca ormai poco alla fine di questo mercato di gennaio, infatti, la squadra di Antonio Conte continua ad avere poche pedine ed una profondità di certo non adeguata per la vetta. Ancor di più se si pensa alla prospettiva di tornare in Europa dopo un anno di assenza. In tal senso, arrivano notizie a dir poco significative che possono cambiare tutto.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport oggi in edicola, infatti, il Napoli può tornare seriamente alla carica dopo l’infortunio di Mathias Olivera per Cristiano Biraghi. L’uruguaiano potrebbe averne per più di un mese e si valuta la soluzione di tesserare l’ex Inter che è a tutti gli effetti un pupillo di Conte. I buoni rapporti con l’agente possono agevolare l’affare. Ma non è tutto.

Napoli, occhi puntati in casa Fiorentina: che cosa sta accadendo

Ricordiamo, infatti, che il Napoli sta dialogando da qualche giorno con la Fiorentina anche per un altro profilo. Si tratta del difensore centrale Pongracic, che a Firenze sta trovando poco spazio e che in azzurro potrebbe sfruttare l’occasione di lottare per il titolo.

Si tratterebbe di un doppio colpo che darebbe una grande solidità al reparto arretrato ed anche a basso costo. Con Manna che dovrebbe poi, di fatto, solo chiudere il cerchio con Adeyemi.