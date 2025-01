Napoli, Conte cambia ancora modulo: scelta a sorpresa

In casa Napoli Antonio Conte non smette di ricercare la forma perfetta per la sua squadra ed è pronto adesso a lanciare un altro modulo. Si tratta di una svolta non di poco e di una scelta che, complici soprattutto gli ultimi risultati, non può non lasciare tutti di stucco. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Siamo al cospetto di un allenatore che non smette mai di cercare soluzioni nuovi e vesti innovative per la sua squadra. Non si accontenta, in tal senso, di quanto fatto e cerca sempre di spostare verso l’alto non solo le aspettative, ma anche le richieste che fa alla squadra, nella assoluta consapevolezza che la perfezione esiste solo concetto a cui aspirare.

Il primo posto in classifica, arrivato dopo i disastri della passata stagione, è un qualcosa che certifica la bontà del lavoro svolto fino a questo momento da tutto il Napoli, con il passaggio al 4-3-3 che è stato fondamentale in questa galoppata incredibile. In tal senso, adesso può arrivare una sorpresa di ordine tattico davvero inattesa ed anche importante.

Napoli, nuovo modulo? Le ultime di formazione

In tal senso, la situazione da questo punto di vista è davvero molto delicata per ragioni che vanno oltre le volontà di Conte. Nel Napoli, infatti, al momento sono indisponibili tre pedine fondamentali: da una parte gli infortunati Alessandro Buongiorno e Mathias Olivera, dall’altra Kvaratskhelia, che ha salutato tutti a gennaio mettendo la squadra in grande difficoltà.

In tal senso, come raccontato da TuttoSport, ieri Conte ha provato anche Mazzocchi sulla sinistra per sostituire Olivera. In ogni caso, però, c’è da sottolineare un aspetto. Dal momento che sulla corsia di destra della Juve agisce Yildiz, il tecnico proponendo Mazzocchi potrebbe avere maggiore copertura da quella parte riproponendo una sorta di difesa a tre.

Conte cambia ancora pelle al suo Napoli: scelta inattesa

Rispetto ad Olivera, infatti, Mazzocchi e Spinazzola sono meno difensivi e per questo il Napoli si potrebbe schierare, almeno in fase di contenimento, con una linea a tre.

Di Lorenzo, Rrahmani e Juan Jesus, con Politano come al solito a tutta fascia sulla destra ed uno dei due esterni prima citati sul versante mancino. Centrocampo a tre, poi, con David Neres a girare attorno a Romelu Lukaku in avanti.