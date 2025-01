Ritorno di fiamma per Garnacho: si chiude col maxi scambio

Per Alejandro Garnacho arriva un improvviso ed importante ritorno di fiamma, con questa operazione che si rilancia in maniera importante dopo che sembrava essersi arenata. La svolta è rappresentata dal maxi scambio che può far felici tutte le parti in causa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo al cospetto, senza ombra di dubbio, di uno dei grandi protagonisti fino a questo momento di questa sessione di calciomercato invernale. L’argentino, infatti, vorrebbe cambiare aria e salutare il Manchester United, dove le cose da diversi anni ormai non stanno andando per il verso giusto, per usare un eufemismo. In tal senso, un profilo del genere non può non destare interessi.

Con il caso Khvicha Kvaratskhelia che è esploso in maniera improvvisa, il Napoli si è subito fiondato su di lui al pari del Chelsea, ma fino a questo momento nessuno è riuscito ad accontentare i Red Devils, che per Alejandro Garnacho chiedono ben 70 milioni di euro. Una cifra fuori da ogni logica. Adesso, però, c’è un importante ritorno di fiamma da segnalare.

L’argentino pronto a firmare: c’è il ritorno di fiamma

Tutte le realtà che si sono approcciate a lui hanno dovuto alzare fino a questo momento bandiera bianca, dal momento che in maniera unanime è stata considerata fuori mercato la valutazione di 70 milioni di euro che è stata fatta dell’argentino. Adesso, però, come detto in precedenza, le cose possono cambiare in maniera netta ed importante.

Stando a quanto raccontato da Sky Germania, infatti, il Chelsea è pronto a tornare alla carica per Alejandro Garnacho ed a riaprire la trattativa con il Manchester United. Stavolta si può arrivare a dama, dal momento che i Blues sono pronti a mettere sul piatto, oltre a svariati milioni, anche il cartellino di Nkunku, ormai fuori dai progetti di Enzo Maresca.

Garnacho firma, svolta con il maxi scambio: le ultime notizie

Lo scambio in questione è diventato possibile dal momento che sembra essersi freddata la pista che avrebbe dovuto portare Nkunku al Bayern Monaco. Il Manchester United è interessato a questo scambio e per questo le parti ne stanno parlando.

Se si dovesse entrare nel vivo di questo scambio, sarebbe del tutto impossibile per il Napoli tornare in corsa per Alejandro Garnacho. E forse anche per questo si fanno sempre più insistenti le voci su Adeyemi.