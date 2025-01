Napoli: colpo dall’Udinese, Raspadori la chiave

Il futuro dell’attaccante ex Sassuolo sembra essere sempre più lontano dalla maglia azzurra. E a sorpresa i partenopei potrebbero piazzare un colpo di livello

Giacomo Raspadori e il Napoli sono sempre più lontani. Nonostante da parte di Conte ci sia la massima disponibilità ad utilizzarlo nella seconda parte della stagione, l’attaccante spinge per avere maggiore spazio e questo lo porta ad essere uno dei calciatori destinati a lasciare il club nei prossimi giorni. Naturalmente i partenopei non hanno intenzione di fare ‘regali’ e il messaggio inviato alle squadre è molto chiaro.

Come riferito da La Gazzetta dello Sport, la Roma in questi giorni è tornata con forza su Raspadori con l’obiettivo di chiudere entro la fine del calciomercato. La risposta del Napoli è sempre la stessa: servono 20 milioni per lasciarlo andare. Una cifra che consentirebbe a Manna di recarsi in casa Udinese per piazzare un colpo di assoluto livello sia subito che magari in estate.

Calciomercato Napoli: Raspadori porta un rinforzo

Lo abbiamo visto con l’Inter e con altre squadre: le ultime sessioni di calciomercato sono molto condizionate anche dalle cessioni. Serve vendere per acquistare e in casa Napoli sono diversi i giocatori ceduti. Ma non è finita qui: c’è la questione Raspadori da risolvere e un suo addio intorno ai 20 milioni potrebbe consentire ai partenopei di piazzare un colpo in casa Udinese in base alle priorità.

Per Bijol, infatti, il club friulano chiede intorno ai 25 milioni di euro. Una cifra assolutamente raggiungibile con la cessione di Raspadori. Ma poi resta da capire se l’Udinese deciderà di privarsi del proprio capitano a pochi giorni dalla fine del calciomercato. Il tesoretto, però, potrebbe anche essere conservato e magari utilizzato in estate per arrivare a Lucca in estate. Anche la Roma starebbe pensando al bomber bianconero, ma con l’acquisto dell’ex Sassuolo sarebbe naturalmente fuori dai giochi.

Naturalmente siamo nel campo delle ipotesi visto che, almeno fino ad oggi, la Roma non ha presentato i 20 milioni di euro utili a prendere Raspadori. E difficilmente i partenopei si priveranno del calciatore al di sotto della cifra detta in precedenza.

Mercato Napoli: la Roma insiste per Raspadori

La pista Raspadori è comunque da seguire per la Roma. Il giocatore non è incedibile per il Napoli e davanti ad una proposta importante si potrebbe pensare ad una sua partenza. Resta da capire la volontà dei giallorossi di spendere i 20 milioni richiesti da Manna per l’ex Sassuolo.