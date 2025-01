Niente Garnacho: clausola pagata, arriva il campione d’Europa

Sorpresa importante in chiave Napoli. Conte ha chiesto ad ADL di fare uno sforzo importante per portare in azzurro uno dei talenti più importanti a livello europeo

È un Napoli che sogna in grande per il dopo Kvaratskhelia. Con le trattative per Garnacho e Adeyemi che faticano a decollare, nelle ultime ore è nata una nuova idea per i partenopei. Si tratta di uno dei talenti del calcio europeo e un pensierino a Castel Volturno lo si sta facendo. Una trattativa non semplice da portare a termine considerate anche le richieste del diretto interessato, ma la suggestione c’è e chissà che non possa diventare realtà.

Antonio Conte è pronto a scendere in campo in prima persona per convincere il giocatore ad accettare la proposta del Napoli. Poi toccherà ad ADL sborsare la cifra richiesta dalla clausola rescissoria per portarlo in azzurro in questo calciomercato. Ad oggi siamo nel campo delle ipotesi e per questo motivo bisognerà aspettare i prossimi giorni per capire come si svilupperà meglio la situazione.

Calciomercato Napoli: colpo a sorpresa, Conte dice sì

Antonio Conte ormai da giorni sta ripetendo una cosa molto importante: il Napoli non deve acquistare tanto per. Una posizione che porta i partenopei a prendersi un po’ di tempo per il sostituto di Kvaratskhelia. Garnacho e Adeyemi restano i nomi in cima alla lista della società, ma nelle ultime ore è spuntata una suggestione che fa sognare non solo Conte, ma l’intero popolo partenopeo. Un colpo Scudetto e che potrebbe davvero cambiare le sorti del campionato.

Stando a La Repubblica, il Napoli starebbe pensando realmente a Nico Williams. La stellina del Bilbao ha una clausola rescissoria di 58 milioni di euro e lascerà il club spagnolo entro il calciomercato estivo. Ad oggi il grande ostacolo è rappresentato dal fatto di convincere il calciatore ad accettare la proposta azzurra. Se da parte sua arriverà il sì, non possiamo escludere che alla fine si possa davvero completare l’operazione.

Conte è pronto a scendere in campo per convincere Nico Williams. Poi toccherà ad ADL mettere sul piatto i famosi 58 milioni per chiudere l’operazione in questo calciomercato. Al momento parliamo di una suggestione anche se presto potrebbe diventare qualcosa di altro.

Mercato Napoli: idea Nico Williams

Al momento Nico Williams è una semplice idea di calciomercato. Siamo nel campo delle ipotesi per diversi motivi, ma un pensierino Conte lo sta facendo e presto potrebbe fare un tentativo.