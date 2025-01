Tegola Olivera: nuovi tempi di recupero, si teme il peggio

In casa partenopea tengono banco le condizioni del terzino dopo l’infortunio patito in allenamento. Ecco le condizioni del giocatore

Il Napoli è pronto ad affrontare la Juventus senza Olivera. Il difensore, come ben sappiamo, si è fermato a causa di un infortunio patito in allenamento. Gli esami hanno evidenziato una lesione e sono già iniziate le terapie per cercare di recuperare il prima possibile e ritornare a disposizione di Conte. Sappiamo molto bene come in quel ruolo c’è Spinazzola, ma non ha mai realmente convinto il tecnico.

Sui reali tempi di recupero dall’infortunio il Napoli ha sempre preferito non pronunciarsi, ma l’edizione odierna del Corriere dello Sport ha fatto una sorta di recap svelando quando Olivera ritornerà in campo. Le notizie non sono sicuramente positive e questo porterà i partenopei a riflettere anche sulla possibilità di intervenire sul calciomercato oppure restare così. Di certo non si tratta di una cosa positiva per gli azzurri.

Calciomercato Napoli: infortunio Olivera, quante partite salta

L’infortunio di Olivera è destinato a tenere banco per diverso tempo in casa Napoli. La possibilità di un suo recupero immediato è assolutamente esclusa visto il problema avuto e la lesione confermata. Per questo motivo i partenopei dovranno affidarsi a Spinazzola da titolare per diverso tempo.

Il Corriere dello Sport parla almeno di un mese di stop per Olivera dopo questo infortunio. Significa che il giocatore resterà ai box fino a fine febbraio, ma non è da escludere che si possa comunque arrivare a marzo. Una situazione che costringerà il Napoli a fare un piccolo punto della situazione anche in chiave calciomercato. Conte nelle ultime settimane aveva abbandonato l’idea di un terzino sinistro anche per le ottime prestazioni di Spinazzola. Ma a questo punto non possiamo escludere nulla visto che per un mese dovrà rinunciare ad uno dei suoi punti di forza.

L’infortunio di Olivera è l’ennesima tegola per un Napoli che ha bisogno di tutta la rosa a disposizione per provare a raggiungere l’obiettivo. Vedremo se Spinazzola riuscirà a dare l’apporto che ci si aspetta da lui oppure alla fine si interverrà sul calciomercato.

Infortunio Olivera: ritorna l’ipotesi Biraghi

Come riferito da Il Mattino, l’infortunio di Olivera ha portato il Napoli a rifare delle riflessioni sul terzino e il nome di Biraghi sarebbe ritornato in auge. Al momento non è comunque una priorità visto che ci sono altri ruoli che necessitano di interventi importanti.