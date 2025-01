Napoli: intreccio con lo United, si sblocca il terzino

L’infortunio di Olivera porta i partenopei a dover valutare l’ipotesi di intervenire nel ruolo di esterno. È possibile un intreccio con il club inglese

Il Napoli lavora tra campo e calciomercato. La sfida contro la Juventus è un nuovo test importante in chiave campionato, ma Manna prosegue la ricerca dei rinforzi da dare a Conte. Ad oggi le priorità sono il centrale e l’esterno offensivo, ma presto potrebbe proporsi anche la questione del terzino. L’infortunio di Olivera, il secondo in poco tempo, costringe i partenopei a giocare con Spinazzola in quel ruolo.

Nei prossimi giorni si avrà un quadro più chiaro sui tempi di recupero e solo in quel momento capiremo se c’è bisogno di un terzino in questo calciomercato oppure no. Di certo l’idea di un vice Olivera resta viva e attenzione ad un intreccio con il Manchester United che potrebbe caratterizzare i prossimi giorni oppure la sessione estiva.

Calciomercato Napoli: intrigo United, i dettagli

Il Manchester United e il Napoli in questi giorni sono stati in stretto contatto per la questione Garnacho. Ma c’è un altro giocatore che stuzzica molto l’idea di Conte e per questo motivo sono in corso le valutazioni del caso. Non semplice chiudere ora visto anche il poco tempo a disposizione, ma mai dire mai.

Stando all’edizione odierna del Corriere dello Sport, Dorgu è sempre più vicino al Manchester United e questo rappresenterebbe una sorta di via libera alla cessione di Shaw. Sappiamo come il Napoli abbia sondato la questione dell’inglese e non è da escludere che si possa fare un ulteriore tentativo. Per il momento le prestazioni di Spinazzola hanno bloccato l’ipotesi di un vice Olivera nell’immediato, ma c’è l’infortunio dell’uruguaiano da valutare e per questo motivo bisognerà attendere i prossimi giorni per avere un quadro più chiaro.

Di certo Shaw resta un nome spendibile per il Napoli e l’infortunio di Olivera potrebbe accelerare questo colpo di calciomercato. Manna e Conte sono pronti a confrontarsi e vedremo ben presto quale saranno le scelte del club partenopeo.

Mercato Napoli: Shaw resta un obiettivo

Una cosa possiamo dirla: Luke Shaw resta un obiettivo di calciomercato del Napoli. Da capire se i partenopei affonderanno il colpo nell’immediato oppure aspetteranno i prossimi mesi considerato che al momento Spinazzola ha dato le giuste garanzie. Ma c’è anche la questione dell’infortunio di Olivera da valutare con molta attenzione.