Napoli-Juventus, il tecnico sorprende: doppia esclusione eccellente

In vista del big match Napoli-Juventus in programma per domani sera allo stadio Diego Armando Maradona arrivano notizie a dir poco significative. Il tecnico è pronto a sorprendere tutti con una doppia esclusione davvero inattesa. Ecco le ultime notizie che arrivano e che lasciano i tifosi di stucco.

L’attesa sta iniziando a diventare davvero spasmodica in vista di questo big match. Si tratta di una gara non solo estremamente sentita dai tifosi, ma anche per i diretti protagonisti la posta in palio è davvero molto alta. Da un lato, infatti, come è noto il Napoli vuole provare a fare il possibile per restare in vetta alla classifica e difendere il primato tanto sudato ed agognato.

Dall’altra parte, invece, bisogna fare i conti con la voglia di imprese da parte della Juventus, che vuole rilanciarsi nella corsa per le prime quattro piazze che valgono per la prossima Champions League. In vista di questa sfida del tutto inattesa e sorprendente, però, il tecnico è pronto a fare delle scelte molto forti e a mettere in essere una doppia esclusione.

Doppia esclusione e scelta a sorpresa: le ultime prima del big match

Il primo atto della sfida tra Antonio Conte e Thiago Motta si è concluso con uno 0-0 che ha sollevato le prime polemiche in casa bianconera e che tutto sommato faceva comodo agli azzurri. Che, però, da quel momento in avanti hanno messo la quinta ed hanno manifestato una crescita enorme ed impressionante. E’ calata vistosamente, invece, la Juve.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, infatti, in vista di Napoli-Juventus il tecnico bianconero Thiago Motta è pronto ad una doppia esclusione importante in avanti. Vanno verso la panchina, infatti, sia Dusan Vlahovic che Samuel Mbangula, tra i migliori in queste ultime partite. Saranno invece titolari Nico Gonzalez ed il nuovo arrivo Kolo Muani.

Napoli-Juventus probabili formazioni: le ultime informazioni

Per quanto riguarda invece il Napoli, al posto dell’infortunato Mathias Olivera ci sarà Leonardo Spinazzola, con Juan Jesus che sarà confermato come difensore centrale al posto di Alessandro Buongiorno.

Per quanto riguarda il reparto avanzato, poi, nessuna sorpresa: il riferimento centrale sarà ancora una volta Romelu Lukaku, con David Neres e Matteo Politano che agiranno ai suoi lati per provare a scardinare la difesa bianconera.