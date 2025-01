Mercato Napoli, nome a sorpresa per Conte: arriva lo spagnolo

Mercato Napoli, non si fermano i movimenti per i partenopei ed in tal senso adesso emerge la svolta per il possibile colpo last minute. Si tratta di una svolta del tutto improvvisa, dal momento che lo spagnolo può essere per davvero il colpo che chiede Antonio Conte per la sua squadra. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Gli azzurri sono alle prese con gli ultimi giorni di calciomercato ed in tal senso c’è tantissima curiosità ed anche un po’ di ansia di conoscere quali saranno i nomi che saranno poi consegnati nelle mani di Antonio Conte. Da questo punto di vista, le indicazioni fornite dal tecnico per i colpi da inserire in squadra sono state chiare e lasciano poco spazio ad interpretazioni.

Servono, infatti, solo ed esclusivamente calciatori pronti per l’uso e non giovani di belle speranze da aspettare e da far crescere. Meglio, in tal senso, non prendersi rischi inutili e puntare sulla squadra che ha già dato delle enormi e significative risposte. In tal senso, però, emerge ora un nome che può fare al caso del Napoli ed accontentare anche Conte.

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo last minute

I tempi, in tal senso, stringono. Se è vero come è vero che per Karim Adeyemi del Borussia Dortmund le parti sembrano molto avanti, c’è da dire che non può di certo bastare il tedesco. Conte non ammette, in tal senso, cali di prospettive nel progetto: visto che presumibilmente sarà di nuovo Europa, servono rinforzi. Che sia a gennaio oppure in estate.

In tal senso, emerge ora un nome nuovo. Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli si sta seriamente muovendo per Marco Asensio, che al Paris Saint Germain sta trovando poco spazio e che potrebbe alzare enormemente il livello dell’attacco a disposizione di Antonio Conte.

Rinforzo per Conte: nel mirino del Napoli lo spagnolo

Classe 1996, si tratta di un calciatore che ha un talento fuori dal comune, ma è stato arginato da qualche problema fisico di troppo. In stagione ha totalizzato 15 presenze, condite da 2 gol e 4 assist. Il valore di mercato di Marco Asensio si aggira sui 20 milioni di euro, ma vista la situazione può andare via davvero a prezzo di saldo.