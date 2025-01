Kvaratskhelia nella bufera: accoglienza da incubo al PSG

Il passaggio di Khvicha Kvaratskhelia al Paris Saint Germain ha fatto molto male e messo in difficoltà il Napoli, ma a quanto pare le cose per lui in Francia non sono iniziate per il verso giusto. L’accoglienza per lui è stata davvero da incubo, andiamo a vedere per quale motivo e che cosa è successo nel dettaglio.

E’ un momento estremamente delicato ed importante per il Napoli, dal momento che a gennaio, oltre ai problemi che già c’erano, si è aggiunto il caso relativo alla cessione del georgiano. Il Paris Saint Germain, dopo un lungo corteggiamento, è riuscito ad assicurarsene le prestazioni, per l’enorme delusione dei tifosi azzurri e non solamente.

Adesso Antonio Conte si aspetta dei rinforzi in sede di mercato, ma a quanto pare i partenopei non sono gli unici ad averci perso in questa situazione. Anche lo stesso Kvaratskhelia, infatti, non se la passa meglio allo stato attuale delle cose, dal momento che l’accoglienza ricevuta al PSG non è stata delle migliori. E per di più c’è un allarme da considerare non di poco conto.

Il georgiano nella bufera al Paris Saint Germain: ecco per quale motivo

Las prima delusione da mettere in conto è che il georgiano non potrà unirsi ai suoi compagni per quanto riguarda la UEFA Champions League, dal momento che le liste sono bloccate fino alla conclusione della fase campionato di questo torneo. Ma non è tutto. Andiamo a vedere per quale motivo le cose non stanno andando per il verso giusto.

Molti tifosi del Paris Saint Germain, infatti, non hanno per niente apprezzato questo investimento da oltre 75 milioni di euro del club per Kvaratskhelia. Ed il motivo è semplice. In molti, infatti, lo vedono come una semplice alternativa a Barcola, destinato a fare il titolare e con il georgiano relegato al ruolo di semplice riserva. Ma non è tutto, visto che non è solo scetticismo.

Kvaratskhelia al PSG, accoglienza da incubo per lui

Allo stato attuale delle cose, dunque, Kvaratskhelia parte come una semplice riserva ed in più, come raccontato da Valentin Pauluzzi, giornalista di “L’Equipe“, a Radio Marte, nei suoi confronti i tifosi sono stati davvero molto freddi, come sempre accade da quelle parti. Un incubo, dunque, rispetto al calore del Napoli e di Napoli.