Napoli, Olivera KO: Conte sorprende per il suo sostituto

In casa Napoli, come un fulmine a ciel sereno è arrivato un duro colpo: è andato KO Mathias Olivera, con il calciatore che salterà di sicuro il big match contro la Juventus. In tal senso, Antonio Conte in maniera del tutto inattesa può sorprendere per il sostituto dell’uruguaiano, tra i migliori fino a questo momento.

Non c’è davvero un attimo di tregua in casa azzurra. La squadra, nell’ultimo periodo, si è inevitabilmente indebolita, prima per l’infortunio di Alessandro Buongiorno e poi per la cessione, a dir poco dolorosa di Khvicha Kvaratskhelia. Come se già questo non bastasse, oggi è arrivato anche l’infortunio di Mathias Olivera a complicare ulteriormente i piani di Conte.

Il terzino sinistro uruguaiano, infatti, ha riportato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra e non sarà della gara nel testa a testa da non sbagliare contro la Juventus. Il Napoli vuole difendere il primo posto in classifica, ma attenzione alla voglia di Champions League della Juventus, che vuole ripetersi dopo la vittoria contro il Milan.

Olivera KO, le ultime sul suo infortunio in casa Napoli

Antonio Conte, come è noto e come ha più volte dimostrato nella sua carriera, è fenomenale a fare di necessità virtù e sa ottenere il massimo da tutti i suoi calciatori. L’ultimo episodio, in ordine di tempo, è quello relativo a Juan Jesus, che è stato sontuoso fino a questo momento ogni volta che è stato chiamato in causa. Ma andiamo a vedere le ultime notizie.

Il sostituto naturale di Mathias Olivera è senza ombra di dubbio Leonardo Spinazzola, che tra l’altro in questo ultimo periodo ha alzato in maniera esponenziale i propri standard di rendimento. Come raccontato da AreaNapoli, però, attenzione alla sorpresa. Conte, infatti, potrebbe decidere di puntare tutto su Pasquale Mazzocchi, che a sinistra ha a lungo giocato.

Conte sorprende per il suo sostituto: le ultime sulla formazione azzurra

Il favorito, allo stato attuale delle cose, resta ovviamente Leonardo Spinazzola, soprattutto dal momento che non è certo il caso di fare esperimenti in una partita tanto sentita quanto lo è Napoli-Juventus.

Allo stesso tempo, ricordiamo che Pasquale Mazzocchi anche alla Salernitana, oltre che nella seconda parte della scorsa stagione, ha spesso giocato a sinistra con buoni risultati. Chissà che non possano esserci sorprese domani.