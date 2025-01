Napoli, Conte avrà il suo esterno: scelto il sostituto

Nuovo intreccio di calciomercato per sbloccare l’affare in attacco in casa Napoli. Ecco il sostituto per sbarcare subito in maglia azzurra: l’ultim’ora dalla Spagna

La dirigenza partenopea vuole subito centrare nuovi obiettivi di calciomercato per ambire a grandi palcoscenici. Il Napoli è pronto a puntellare la rosa di Antonio Conte: un momento decisivo per avere la meglio. Spunta l’intreccio per il sostituto dalla Spagna: ormai ci siamo.

Il ds Manna continua a lavorare senza sosta in vista degli ultimi giorni di calciomercato invernale. Il Napoli vorrebbe subito regalare nuovi profili di livello internazionale ad Antonio Conte: sarà una settimana bollente per chiudere le diverse trattative. Saranno ore decisive in vista anche della super sfida contro la Juventus: gli azzurri vogliono continuare a macinare punti in classifica, ma la gara contro i bianconeri sarà ostica. Ecco l’ultim’ora per sbloccare l’affare in attacco per l’arrivo del talento tedesco: ormai ci siamo per arrivare subito ai dettagli.

Napoli, si sblocca l’affare: il top club ha scelto il nuovo attaccante

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare subito alla chiusura dell’affare. Il Napoli vuole centrare subito gli obiettivi in vista dei prossimi mesi, ma il sogno Scudetto sta diventando sempre più realtà.

Come svelato dal portale fichajes.net, il Borussia Dortmund è alla ricerca di un valido sostituto di Adeyemi pronto a sposare il progetto del Napoli. Nel mirino del club tedesco è apparso il profilo di Yeremay Hernández, talentuoso giocatore spagnolo del Deportivo La Coruna che è stato accostato anche al club di De Laurentiis.

Bastano 20 milioni di euro per chiudere il colpo a sorpresa: ecco la novità dell’ultim’ora in casa Napoli che vuole subito regalare un nuovo innesto di qualità ad Antonio Conte. Il ds Manna vorrebbe così regalare subito un nuovo attaccante a Conte per il post Kvara. Un sostituto all’altezza, non solo per centrare subito la qualificazione alla prossima Champions, ma anche per continuare a cullare il sogno Scudetto.

Adeyemi sarebbe il sostituto ideale di Kvara pronto subito a sfrecciare sulla fascia sinistra del Napoli. Conte vorrebbe un profilo di caratura internazionale per accoglierlo subito a braccia aperte: ormai Garnacho è sempre più lontano in procinto di trasferirsi al Chelsea. Yeremay potrebbe così volare in Spagna per misurarsi definitivamente col calcio che conta: il Napoli continua a sognare in grande.