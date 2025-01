Napoli, tegola per Conte: si teme il lungo stop

Ancora un brutto infortunio in casa Napoli dopo Buongiorno. Salterà le prossime gare di campionato: ecco il comunicato ufficiale del club partenopeo

Alessandro Buongiorno potrebbe tornare tra i convocati proprio in occasione della gara contro la Juventus, ma Conte perderà un altro pezzo pregiato della formazione azzurra. Il Napoli dovrà così varare una nuova formazione rispetto a quello di Bergamo: un titolarissimo è andato ko.

Sarà una sfida ricca di colpi di scena tra Napoli e Juventus. Un duello a distanza anche sul fronte calciomercato con tanti obiettivi in comune da chiudere a gennaio. Ora è arrivata una nuova brutta notizia per Antonio Conte: salta la sfida contro i bianconeri, ma resterà fuori per tanto tempo. Saranno ore frenetiche sotto ogni punto di vista per cercare di trovare la soluzione migliore per sostituire il top player: brutta tegola in casa azzurra. Conosciamo tutti i dettagli annunciati pochi minuti fa dal club partenopeo con una nota sul sito del Napoli.

Napoli, le condizioni dell’azzurro: salta la Juventus

Pochi minuti fa è arrivata un’altra brutta notizia per Antonio Conte in vista della sfida contro la Juventus. Il comunicato ufficiale parla chiaro: Mathias Olivera salterà la gara contro i bianconeri visto che nel corso dell’allenamento di ieri il terzino uruguaiano ha accusato un risentimento muscolare.

Nella nota ufficiale del club partnopea si continua a leggere: “Oggi il calciatore azzurro si è sottoposto a esami strumentali presso il Pineta Grande Hospital, che hanno evidenziato una lesione distrattiva del muscolo soleo della gamba sinistra. Olivera ha già cominciato l’iter riabilitativo”.

Un momento decisivo per dare spazio ancora a Leonardo Spinazzola che era stato sul punto di partire a gennaio. Ora Conte cercherà di tirargli fuori il massimo per sostituire il terzino uruguaiano. Olivera starà fuori per diverso tempo: il Napoli dovrà così utilizzare l’ex Roma per affrontare la squadra di Thiago Motta.

Conte cercherà di sfruttare a proprio vantaggio tutte le dinamiche negative: la sua carriera parla da sè visto che ha dovuto affrontare tanti eventi spiacevoli. Ora gli azzurri proveranno a vincere un altro big match davanti al proprio pubblico: in questa stagione sono arrivate due sconfitte pesanti contro Atalanta e Lazio.

Saranno ore decisive per scegliere il miglior undici titolare: Olivera starà fuori per diverso tempo, ma nessun problema per l’allenatore azzurro che è molto concentrato alla sfida contro la sua ex squadra.