Napoli, colpo in attacco: arriva dal Liverpool

Il presidente De Laurentiis è molto concentrato sul futuro del Napoli. Spunta un nuovo affare da sogno con il Liverpool: ecco l’intreccio decisivo con i Reds

Tutto può cambiare nelle prossime ore con nuovi obiettivi di mercato. Il ds Manna è pronto a sognare in grande per centrare subito la qualificazione alla prossima Champions League: un nuovo intreccio decisivo per l’operazione di mercato con i Reds.

Il ds Manna è voglioso di arrivare fino in fondo per chiudere i prossimi colpi a gennaio. Spunta un nuovo intreccio: non solo Chiesa dal Liverpool, ecco la nuova idea di calciomercato in vista della prossima stagione. Il ds Manna continua a lavorare in grande per ambire a grandi risultati: sarà una settimana infuocata per arrivare così a nuovi colpi di scena. Un nuovo affare a sorpresa per puntellare l’attacco a disposizione di Antonio Conte: ecco la mossa a sorpresa del presidente De Laurentiis per i prossimi mesi.

Napoli, arriva il top player dalla Premier League: l’incastro perfetto

Ecco la nuova destinazione del top player pronto a sbarcare a Napoli. L’annuncio è arrivato pochi minuti fa proprio dal sito spagnolo: un nuovo intreccio suggestivo con il Liverpool per ambire a grandi palcoscenici.

Come svelato dal portale spagnolo, fichajes.net, Darwin Nunez non sta attraversando un ottimo periodo di forma con il Liverpool guidato da Arne Slot. Anche il Napoli ha messo gli occhi sul forte centravanti uruguaiano pronto a cambiare aria in ottica futura: spunta l’intreccio decisivo.

Il suo rendimento non è sempre stato costante, ma ora potrebbe così cambiare subito club. Il Napoli è pronto a pensare a lui anche per il post Romelu Lukaku: il ds Manna si sta già muovendo in vista della prossiama stagione.

Il presidente De Laurentiis cercherà così di accontentare subito Antonio Conte. Un momento decisivo per avere la meglio sul fronte calciomercato con colpi da sogno provenienti dalla Premier League. L’ultima settimana di gennaio sarà ricca di colpi di scena in casa azzurra: ecco la verità in ottica futura.

Tutto può cambiare velocemente nel mondo del calcio: spunta il nuovo affare da urlo dal Liverpool. Conte ha monitorato a lungo anche un possibile ritorno di Federico Chiesa in Serie A anche su consiglio del Ct Luciano Spalletti che conosce molto bene la piazza partenopea. Saranno giorni decisivi per arrivare fino in fondo all’affare.