Calciomercato, colpo Balotelli: giocherà ancora in Serie A

Balotelli non vede l’ora di tornare a splendere dopo l’avventura al Genoa. Addio immediato a gennaio per una nuova avventura: spunta la verità

Sarà un’altra settimana infuocata di calciomercato per conoscere il suo futuro a gennaio. L’attaccante italiano del Genoa, Mario Balotelli, vorrebbe cambiare subito aria dopo aver firmato con il club ligure. Finora la sua avventura non è stata avvincente, ma ora è pronto a cambiare aria per tornare a splendere di luce propria.

Mario Balotelli è tornato ad essere protagonista in Serie A con la maglia del Genoa, ma l’addio di Gilardino ha cambiato subito i piani. L’arrivo di Vieira ha condizionato così il suo minutaggio restando in panchina per tanti minuti: ora potrebbe subito fare le valigie per andare altrove. Un momento decisivo per trovare una nuova destinazione per il girone di ritorno che è già iniziato da poche settimane. All’età di 35 anni Balotelli vorrebbe tornare a segnare con continuità anche in Italia, ma è arrivata l’ora di prendere la sua decisione.

Calciomercato, la nuova destinazione di Balotelli: la mossa a sorpresa

Una nuova avventura in Serie A per l’attaccante italiano del Genoa che vuole recuperare il tempo persi in questi primi mesi. Ecco la nuova destinazione in ottica futura: Balotelli è pronto a tornare a segnare per giocare con continuità in Italia.

Come riportato dall’esperto di calciomercato, Alfredo Pedullà, Balotelli ha avuto già una chiacchierata con il Trapani che milita in Serie C. In questi mesi si è allenato su grandi ritmi, ma non ha trovato ancora la via del gol. Empoli e Venezia stanno pensando al nuovo colpo in attacco: SuperMario non vede l’ora di tornare titolare come ai vecchi tempi anche se i mesi continuano a passare.

Il Genoa vuole continuare a puntare su di lui, ma Balotelli ha intenzione di cambiare squadra già nella sessione invernale di calciomercato. Un momento decisivo per firmare con la sua nuova squadra a gennaio: il Venezia vorrebbe raggiungere la salvezza davvero molto complicata.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per firmare subito con il suo nuovo club: il Genoa lo lascerebbe partire su richiesta dello stesso attaccante italiano. Ora SuperMario dovrà prendere una nuova decisione per il suo futuro: ormai ci siamo per scoprire così la sua scelta definitiva. L’esperto giocatore italiano aveva anche il sogno di tornare in Nazionale: chissà se ci riuscirà.