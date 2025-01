Mercato Napoli, scelto il nuovo portiere: c’è la data per chiudere

Mercato Napoli, arriva la svolta per il numero uno da consegnare nelle mani di Antonio Conte. Con il caso di Meret ancora aperto e tutto da scrivere, viene fissata la data per chiudere questa operazione. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, visto che sono notizie molto importanti.

Gli azzurri sono in un momento a dir poco decisivo del suo presente, in cui si scriverà buona parte anche del futuro di questo club. Sono tanti gli aspetti da tenere in considerazione da questo punto di vista, a partire ovviamente dalla situazione relativa all’attacco ed alla sostituzione di Khvicha Kvaratskhelia, dal momento che è un aspetto fondamentale.

Non si può, però, di certo sottovalutare quanto concerne la porta dei partenopei. Il futuro di Alex Meret, infatti, è tutto da scrivere dal momento che sono ancora in corso i discorsi relativi al rinnovo del portiere ex SPAL ed Udinese. Da questo punto di vista, arrivano notizie a dir poco importanti. Ecco come stanno le cose e che cosa sta succedendo in questi casi.

Mercato Napoli, le ultime sul portiere in casa azzurra

Il contratto del portiere azzurro, che si sta rendendo protagonista di una annata straordinaria, la migliore da quando è a Napoli, scadrà nel giugno del 2025 e, di conseguenza, i tempi per il rinnovo stringono. Negli ultimi giorni si è parlato tanto anche di Guglielmo Vicario come nuovo portiere di Antonio Conte ed ora arriva una svolta non di poco conto.

Stando a quanto raccontato dal quotidiano “Il Mattino“, infatti, Alex Meret ha chiesto al suo procuratore di rinviare ogni discorso con dei club alternativi rispetto al Napoli, dal momento che gli azzurri dal suo punto di vista hanno la priorità su tutto. In tal senso, è stata fissata una data che può essere una sorta di sliding door nel presente e nel futuro del club.

Napoli, nuovo portiere: la data in cui si deciderà tutto

A quanto pare, infatti, le parti si sono date appuntamento per i primi di febbraio per tornare a parlare ed a discutere del rinnovo di Meret. Nel caso in cui le cose non dovessero andare per il verso giusto, allora il Napoli potrebbe seriamente affondare il colpo per Vicario.