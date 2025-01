ADL senza freni: “Conte è un para**lo”

Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis, noto anche come ADL, da sempre noto per le sue uscite fuori dai denti, come si suole dire. In tal senso, il rapporto con Antonio Conte fin qui è andato per il verso giusto, ma ora emerge un virgolettato che ha spiazzato davvero tutti. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Il rapporto tra Aurelio De Laurentiis e gli allenatori che negli anni si sono susseguiti alla guida del Napoli non è mai stato particolarmente facile, per usare un eufemismo. Anzi, le parti spesso sono arrivati a livelli di tensione molto alti che sono poi sfociati in rotture burrascose ed in parole urlate poi fuori dai denti al termine di questi rapporti.

Gli esempi più illustri sono stati sicuramente Luciano Spalletti e Maurizio Sarri, con i quali spesso si è arrivati allo scontro ma che alla fine hanno scritto pagine enormi di storia moderna del calcio a Napoli. In tal senso, con Antonio Conte le cose fin qui sono andate bene ma ora arrivano delle parole che fanno discutere e che fanno inevitabilmente il giro dei social.

De Laurentiis, parla ancora fuori dai denti: le sue parole

Fino a questo momento, De Laurentiis ed il suo attuale allenatore sono stati molto rispettosi l’uno dell’altro. Rispettando gli spazi ed i ruoli, a differenza di quanto accaduto con Rudi Garcia nei confronti del quale la pazienza del patron si è esaurita molto presto. Stavolta, però, ADL ha utilizzato una espressione che ha sollevato un polverone non di poco conto.

Come raccontato dal Corriere dello Sport, ieri a margine di un evento a cui ha partecipato Aurelio De Laurentiis ha definito Antonio Conte un “parac**o“. La società, poi, in serata ha smentito queste indiscrezioni e queste voci che sono circolate, ma si tratta di un qualcosa che comunque ha spiazzato tutti e sorpreso.

“Parac**o”, le parole su Conte che hanno sorpresi tutti

C’è da dire, però, che chi conosce bene Aurelio De Laurentiis sa che si tratta di parole che vengono utilizzate in maniera goliardica ed anche in modo affettuoso. Per il momento, però, l’ultimo atto di questo caso esploso sui social è la smentita ufficiale arrivata dalla SSC Napoli.