Mercato Napoli, colpo last minute per Conte: è il nuovo Zielinski

Mercato Napoli, arriva la svolta per il colpo davvero dell’ultimo minuto a gennaio da consegnare nelle manie di Antonio Conte. Si tratta di un affare che lascia tutti di stucco e che può dare una spinta importante alla compagine partenopea. Si tratta di un calciatore che è molto vicino per caratteristiche a Zielinski.

Gli azzurri non si fermano e continuano nella loro affannosa ricerca dei rinforzi giusti da consegnare nelle mani di Antonio Conte. La situazione, in tal senso, non ammette errori o passi falsi, dal momento che il primo posto in classifica va difeso. Lo impone la classifica ma lo impone anche la passione della gente, tornata ad essere dirompente come nei tempi migliori.

In tal senso, però, la fiamma in questione va alimentata e chiudere il mese di gennaio senza aver messo in rosa un degno sostituto di Khvicha Kvaratskhelia ed un rinforzo in mezzo al campo potrebbe avere l’effetto dell’acqua sul fuoco. In tal senso, la svolta può essere rappresentata dal colpo last minute che può portare in dote il nuovo Zielinski. Andiamo a vedere le ultime.

Mercato Napoli, nel mirino il nuovo Zielinski: le ultime

In mezzo al campo, infatti, oltre ai tre titolari, vale a dire Anguissa, Lobotka e McTominay, ci sono Gilmour, dà sicuramente ampie garanzie, e Billing, che invece al momento è una sorta di oggetto misterioso. In tal senso, serve qualche altra cosa e Giovanni Manna potrebbe seriamente provvedere ad accontentare Antonio Conte. Andiamo a vedere come.

Stando a quanto raccontato da AreaNapoli, infatti, Gabri Veiga, attualmente in forza all’Al-Ahli e grande rimpianto di calciomercato del Napoli e non solo, avrebbe chiesto al suo agente di tornare in Europa. Ed il Napoli potrebbe pensare seriamente di tornare all’assalto dopo averci seriamente provato per fare di lui il nuovo Piotr Zielinski.

Napoli, ritorno di fiamma in mediana: colpo last minute

Si tratta di un calciatore che ha un potenziale davvero enorme ed è consapevole che un ritorno in Europa sarebbe fondamentale per rilanciare la sua carriera ed evitare di finire nel dimenticatoio.

Classe 2002, è un interno di centrocampo che potrebbe essere perfetto per il Napoli. Attenzione, dunque, al ritorno di fiamma di Gabri Veiga, che permetterebbe a Conte di avere ancora un’altra freccia nella sua faretra.