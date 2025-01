Napoli, colpo dalla Roma: l’ha convinto Di Lorenzo a pranzo

Il Napoli a sorpresa sta lavorando ad un colpo che arriva direttamente dalla Roma e che può essere a dir poco prezioso per Antonio Conte. In tal senso, decisivo per la buona riuscita di questa operazione il capitano Giovanni Di Lorenzo, che è stato a pranzo con lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo nello scatto finale del calciomercato di gennaio ed in tal senso l’attenzione da parte di tutti i protagonisti è massima. Il margine di errore, da questo punto di vista, è ridotto davvero ai minimi termini ed il discorso in questione si fa ancora più calzante a proposito degli azzurri ed in particolar modo del direttore sportivo Giovanni Manna. Per motivi che ora andremo a vedere.

La squadra, infatti, come è noto è al primo posto in classifica, ma al momento c’è il serio rischio che questa sessione di mercato, con l’addio di Kvaratskhelia, possa vedere la squadra addirittura indebolirsi. Adesso, però, arrivano notizie che spiazzano tutti per un colpo a sorpresa dalla Roma. Decisivo potrebbe essere proprio il capitano Giovanni Di Lorenzo.

Gli azzurri lavorano al colpo dalla Roma: colpo di scena a gennaio

Antonio Conte, come è noto, ha ribadito a più riprese che, ancor di più a gennaio, vuole solo ed esclusivamente calciatori già pronti per l’uso, dal momento che non c’è il tempo materiale per pensare ad un graduale inserimento di questi profili. In tal senso, non è da escludere che possa emergere qualche nome a sorpresa in questa ultima settimana di calciomercato.

Attenzione, in tal senso, al nome di Bryan Cristante, che potrebbe tornare di moda soprattutto per la sua capacità di agire sia da vertice basso di un centrocampo a tre che da difensore centrale. Meglio, ovviamente, in una linea a tre. Ed in tal senso adesso emerge che Di Lorenzo potrebbe giocare un ruolo chiave. C’entra un pranzo tra i due.

Napoli, rinforzo inatteso per Conte: decisivo Di Lorenzo

Cristante e Di Lorenzo, infatti, hanno pranzato insieme al ‘Casale VerdeLuna‘ a Piglio, nei pressi di Fiuggi, con le rispettive famiglie. Chissà che tra gli argomenti toccati non ci sia proprio il calciomercato ed il Napoli, visto che sarebbe un profilo perfetto per la squadra di Antonio Conte. Le immagini del pranzo sono state poi pubblicate sui social.