Napoli, sostituto Kvara: arriva in prestito dal Tottenham

Il Napoli cercherà di chiudere subito il colpo per il post Kvara. Tanti profili monitorati dal ds Manna, ma spunta un nuovo intreccio dal Tottenham: subito in prestito

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi profili di caratura internazionale. Il Napoli vorrebbe subito avere a disposizione nuovi colpi da urlo per affrontare nel migliore dei modi il girone di ritorno. Spunta il retroscena da urlo in ottica futura con il prestito fino a giugno dal Tottenham.

La dirigenza partenopea è molto attiva sul fronte calciomercato per ambire a grandi risultati. Il Napoli ha come obiettivo primario il ritorno in Champions League, ma il sogno è quello dello Scudetto dopo una stagione inaspettata finora. Conte ha preso subito in mano le redini dello spogliatoio dopo la delusione della passata stagione. Saranno ore frenetiche per conoscere così il prossimo colpo di scena in casa azzurra: può arrivare subito dal Tottenham in prestito.

Napoli, colpo dalla Premier: spunta il retroscena

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, Timo Werner è pronto a cambiare aria per mettersi di nuovo in mostra. Attualmente ha avuto qualche problema fisico, ma l’attaccante tedesco è in uscita dal Tottenham. Possibile prestito per i prossimi sei mesi visto che è difficile strappare il sì dell’attaccante del Borussia Dortmund Adeyemi. Saranno ore frenetiche per cercare di individuare subito il profilo del post Kvara.

Il piano C porta a Ndoye del Bologna con un possibile scambio diretto a gennaio con Ngonge come rivelato dall’edizione odierna de Il Mattino. Il Napoli sogna in grande per continuare a cullare l’ipotesi Scudetto: ecco la nuova mossa a sorpresa in ottica futura.

Il Napoli cercherà di tornare subito protagonista in Serie A con uno sguardo anche all’immediata qualificazione in Champions League. Ormai ci siamo per un nuovo affare da urlo anche in vista del prossimo colpo in ottica futura. Il Napoli è pronto a sognare in grande con il ds Manna che cercherà di chiudere nuovi colpi strategici.

Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla chiusura definitiva dell’affare: il ds Manna continua a giocare su più tavoli per poi mettere a segno il colpo per il post Kvara. Conte si aspetta nuovi rinforzi nell’ultima settimana di calciomercato: il Napoli vuole continuare a sognare anche a gennaio. Ormai ci siamo.