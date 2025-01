Calciomercato, è fatta per Dorgu: le cifre dell’affare

Dorgu è pronto per dire addio al Lecce già a gennaio. Spuntano nuovi dettagli clamorosi per una sua cessione già oggi: ecco la verità

Il Napoli ha seguito a lungo il danese Patrick Dorgu: il classe 2004 è pronto a cambiare aria già a gennaio. Il Lecce è tornato subito a trattare con il top club: spunta la nuova verità con le cifre dell’affare. Tutto può cambiare negli ultimi giorni di calciomercato: la verità sul nuovo colpo a gennaio.

Il ds Manna è pronto a regalare nuovi innesti di caratura internazionale ad Antonio Conte. Una nuova mossa strategica per arrivare così a puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro: spunta l’intreccio per Dorgu pronto a fare le valigie già a gennaio. Il presidente del Lecce aveva rifiutato l’affare con il Manchester United, ma spunta un nuovo dettaglio sull’operazione da urlo.

Napoli, il futuro di Dorgu è stato deciso: arrivano le cifre ufficiali

Il laterale del Lecce è pronto a cambiare subito aria: ecco il nuovo intreccio con una big d’Europa. Il presidente della squadra salentina ha formulato la sua richiesta: spunta tutta la verità.

Come svelato dall’esperto di calciomercato, Fabrizio Romano, la nuova offerta del Manchester United per Patrick Dorgu è ormai imminente: costerà più di € 30 milioni di dollari dopo che quella iniziale è stata respinta. Il Lecce prima ha rifiutato l’affare, ma ora i due club sono tornati a trattare visto che la prima scelta del Man United è proprio il laterale danese classe 2004.

Cresciuto in maniera esponenziale negli ultimi mesi, Dorgu è pronto a fare le valigie già a gennaio. Il club salentino dovrà così correre subito ai ripari perdendo uno dei calciatori più rappresentativi. Il Napoli l’ha seguito a lungo, ma i Red Devils hanno anticipato tutti. Il laterale danese può ricoprire tante posizioni agendo anche da esterno offensivo: il ds Manna vuole continuare a sognare in grande per chiudere nuovi colpi suggestivi.

Il ds Manna è pronto a sferrare l’assalto vincente per sostituire al meglio Kvara trasferitosi al Psg a gennaio. Una mossa a sorpresa che ha portato la dirigenza partenopea a rivedere tutti i piani stagionali: Adeyemi e Garnacho sono in pole, ma la pista Ndoye è quella più fattibile con il trasferimento dal Bologna dell’esterno svizzero. Ore decisive per sognare in grande: ormai ci siamo per l’intreccio.