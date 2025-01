Napoli, doppio colpo in Serie A: ADL spende 40 milioni

Il Napoli è pronto a chiudere un doppio colpo in Serie A per un totale di circa 40 milioni di euro. Il ds Manna cercherà di avere la meglio: ecco la verità di ADL

Saranno ore decisive per chiudere i prossimi colpi di calciomercato. Il Napoli vuole sognare ancora in grande per puntellare la rosa a disposizione di Antonio Conte: il ds Manna non vede l’ora di regalare nuovi colpi di caratura internazionale, spunta il doppio affare in Serie A.

La dirigenza partenopea è pronta a chiudere nuovi affari suggestivi a gennaio. Il ds Manna vuole compiere subito il doppio colpo in Serie A per regalare due profili di spessore allo stesso Antonio Conte. Spunta l’intreccio decisivo in Serie A per continuare a sognare in grande: ecco l’ultima idea di calciomercato in casa Napoli. Tutto può cambiare nelle prossime ore per arrivare così alla chiusura definitiva del doppio affare: il presidente De Laurentiis è scatenato per sognare in grande lottando punto a punto con l’Inter in ottica Scudetto.

Napoli, la mossa a sorpresa di Manna: l’intreccio decisivo in Serie A

Il presidente De Laurentiis è scatenato in questa sessione di calciomercato: saranno ore frenetiche tutte da vivere in vista dei prossimi colpi da mettere a segno a gennaio.

Come svelato dall’edizione odierna di Tuttosport, il Napoli potrebbe sorprendere tutti per il post Kvara. Garnacho ed Adeyemi restano in pole, ma il ds Manna potrebbe regalare il nuovo sostituto del georgiano pensando all’esterno del Bologna Ndoye sborsando 30 milioni di euro. Un’operazione fattibile nelle ultime ore della sessione invernale di calciomercato, ma non è finita qui.

Rafa Marin vorrebbe volare subito in Spagna per mettersi a disposizione del Villarreal: l’affare è bloccato per il momento. Il ds Manna è pronto a regalare un nuovo profilo in difesa: nelle ultime ore salgono le quotazioni del centrale albanese dell’Empoli Ardian Ismajli. Servono circa 8 milioni per convincere il presidente Corsi a lasciarlo subito partire a gennaio: un nuovo affare decisivo con il club toscano.

Il Napoli è pronto a rendersi ancora protagonista negli ultimi giorni di gennaio. Il ds Manna vuole regalare subito il doppio colpo ad Antonio Conte per arrivare così a competere fino alla fine con le big della Serie A. Una settimana infuocata sul fronte calciomercato con la super sfida contro la Juve tutta da vivere al Maradona.