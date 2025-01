Napoli, nuovo sostituto Kvara: arriva il talento del Bayern

Saranno ore decisive per strappare il sì definitivo del nuovo Kvara. Spunta un nuovo intreccio con il Bayern Monaco: arriva il talento francese

Il Napoli vuole arrivare in alto per cullare ancora il sogno Scudetto. Gli azzurri hanno intenzione di lottare punto a punto con l’Inter, ma il percorso sarà ricco di difficoltà. Conte ha lanciato un nuovo allarme in conferenza stampa alla vigilia del big match con la Juventus: “Siamo pochi”. Nelle prossime ore il ds Manna dovrà chiudere due nuovi colpi per puntellare la rosa a disposizione dell’allenatore azzurro.

Saranno ore frenetiche in casa Napoli per l’ultima settimana di calciomercato. Il ds Manna vuole regalare subito nuovi colpi per individuare subito il sostituto di Kvara passato al Psg. Tanti i profili monitorati dallo stesso direttore sportivo del Napoli, ma il tempo stringe per arrivare così alla chiusura definitiva. Tutto può cambiare nelle prossime ore dopo aver sondato da vicino le piste Garnacho ed Adeyemi: gli azzurri continueranno a pensare a nuovi sostituti di livello internazionale.

Napoli, la mossa del ds Manna: l’affare per il post Kvara

Come svelato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, il ds Manna continua a monitorare tanti profili oltre Garnacho e Adeyemi per il post Kvara. Resta una pista percorribile quella dell’esterno francese, Mathys Tel, in forza al Bayern Monaco: andrà via soltanto per una cifra vicina ai 50 milioni di cuore.

Il Napoli cercherà così di chiudere il nuovo sostituto di Kvara in tempi brevi. Ecco la voglia degli azzurri di arrivare fino in fondo: spunta il nuovo intreccio decisivo. Il ds Manna vuole continuare a sognare in grande per riuscire così a vivere nuovamente notti magiche in Champions League. Conte si aspetta il nuovo colpo nelle prossime ore: un profilo giovane e di caratura internazionale pronto a sposare il progetto del presidente De Laurentiis.

Un momento decisivo per arrivare fino in fondo dopo una stagione da incorniciare fino a questo momento. Il Napoli non vuole mollare la presa proprio sul più bello e cercherà di arrivare al top della forma nelle prossime settimane. Un nuovo rinforzo di qualità per ambire a grandi palcoscenici: il ds Manna ora vuole puntellare la rosa di Conte con innesti di qualità. Tel è un profilo davvero interessante che è tornato di moda proprio nelle ultime ore.