Mercato Napoli, trattativa lampo col Monza: nome nuovo per Conte

Mercato Napoli, arriva la notizia che lascia tutti di stucco. Il rinforzo tanto chiesto e voluto da Antonio Conte può arrivare direttamente dal Monza e si tratta di un affare che si può impostare sulla base di una trattativa lampo. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Gli azzurri sono in una situazione davvero cruciale nel suo futuro ed anche per quanto riguarda il suo presente. La squadra, infatti, come è noto, è al primo posto in classifica ma in sede di calciomercato è alle prese con diverse situazioni difficili da sbrogliare da questo punto di vista. I tempi da questo punto di vista stringono e le piste aperte non sono tantissime.

Gennaio, da sempre, è una sessione molto difficile da fronteggiare visto che è difficile trovare delle realtà che sono disposte a lasciar partire i calciatori più forti presenti in rosa. E di questi elementi ha bisogno il Napoli se intende davvero continuare a misurarsi per il primo posto. In tal senso, però, adesso emerge un nome nuovo per Conte direttamente dal Monza.

Mercato Napoli, nome nuovo dal Monza: le ultime notizie

Il Monza sta vivendo una situazione di classifica molto delicata dal momento che è all’ultimo posto e sembra quasi disperato e condannato alla retrocessione. In tal senso, però, profili di qualità non mancano di certo ed anche Giovanni Manna vuole provare ad approfittarne per individuare qualche possibile rinforzo da dare a Conte a basso costo.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, in tal senso, il Napoli ha messo nel mirino per rinforzare la propria linea difensiva il roccioso e forte difensore centrale Pablo Marì. Ex Arsenal, si tratta di un calciatore di enorme esperienza e di grande affidabilità, il Monza non si opporrebbe ad una sua partenza ma c’è un ostacolo non di poco conto con cui fare i conti.

Napoli, occhi puntati sul Monza: trattativa lampo per il rinforzo per Conte

A quanto pare, infatti, il calciatore classe 1993 vorrebbe un contratto di due anni e mezzo, mentre a quanto pare il Napoli vorrebbe solo un prestito di sei mesi. Soluzione, però, questa impraticabile, dal momento che Pablo Marì ha solo altri sei mesi di contratto con il Monza.

Si attendono sviluppi: può essere il rinforzo ideale. Accetterebbe di essere un comprimario, ha costi contenuti e grande esperienza anche a livello internazionale.