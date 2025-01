Osimhen nei guai, c’è la denuncia: minacce e pugni ad un uomo

L’avventura al Galatasaray di Victor Osimhen sta proseguendo con ottimi risultati sul campo ma ora arrivano notizie che lasciano tutti di stucco. C’è la denuncia, in tal senso, per il bomber nigeriano, che a quanto pare ha aggredito fisicamente una persona. Ecco che cosa è successo e come stanno le cose in tal senso.

Al Galatasaray le cose stanno andando discretamente bene per il bomber nigeriano, che ha ritrovato entusiasmo e gioia di giocare dopo gli ultimi mesi della passata stagione trascorsi da separato in casa con il Napoli. Alla fine, però, nonostante una estate da dimenticare e davvero da inferno, il prestito nel massimo campionato turco è stata una manna dal cielo per tutti.

E’ tornato a segnare con la sua solita continuità, dimostrando una volta di più tutte quelle che sono le sue qualità, ed in estate potrebbe tornare ad essere uno dei nomi più chiacchierati in senso assoluto. Adesso per Victor Osimhen arrivano notizie che però spaventano tutti: c’è una denuncia per una aggressione del nigeriano nei confronti di un uomo.

Il nigeriano finisce nei guai: la denuncia spiazza tutti

Il centravanti nigeriano in stagione ha già segnato 15 gol in 19 partite e sta trascinando il Galatasaray verso vette impressionanti. Adesso, però, fa parlare di sé per qualcosa che non centra nulla con il calcio e che riguarda invece una sfera della sua vita privata. E si tratta di un qualcosa davvero di allarmante e di preoccupante.

La vittima di questa aggressione da parte di Victor Osimhen è il giornalista turco Tolga Bozduman, che ha spiegato come stesse filmando il centravanti di proprietà del Napoli e che, quando i flash si sono spenti, quest’ultimo lo ha aggredito chiedendogli di cancellare le foto e tirandogli anche un pugno. Ma le cose sono proseguite anche in un secondo momento.

Osimhen nei guai, minacce e pugni ad un uomo: ecco la ricostruzione

Nel momento in cui il bomber avrebbe chiesto con veemenza al giornalista di cancellare le foto, davanti al diniego di quest’ultimo Osimhen lo ha minacciato con parole a dir poco eloquenti: “Ti distruggerò“.

Da vedere se questo episodio spiacevole costerà caro e porterà delle conseguenze per lui sia come immagine che in termini di provvedimenti da parte dal Galatasaray.