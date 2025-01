Cessione Osimhen, svolta inattesa: scambio per il nuovo attaccante

In sede di calciomercato arriva la svolta che riguarda la cessione di Osimhen. Si tratta di una svolta non di poco conto, che lascia tutti di stucco. Si tratta di una svolta del tutto inattesa, dal momento che per il nigeriano la svolta può arrivare grazie allo scambio con il nuovo attaccante che può arrivare al Napoli.

Come è noto in casa Napoli il futuro di Victor Osimhen è ancora tutto da scrivere, con il club di Aurelio De Laurentiis che è in attesa di incassare i soldi della clausola rescissoria da 75 milioni di euro prevista nel suo contratto. In tal senso, il prestito al Galatasaray andrà avanti fino al termine della stagione, dal momento che non ne ha voluto sapere di lasciare a stagione in corso.

In tal senso, in vista dell’estate è lecito immaginare che possa tornare di moda il tormentone in questione, dal momento che saranno tante le squadre che si potrebbero fiondare su di lui. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso, dal momento che la svolta può essere rappresentata dallo scambio che può portare a Conte il nuovo attaccante.

Cessione Osimhen, arriva la svolta per i partenopei: le ultime

Il suo nome è da tempo nel mirino del Paris Saint Germain e del Manchester United, che in estate potrebbero fare un investimento importante per il reparto avanzato. Soprattutto viste le difficoltà in zona realizzativa che sono emerse in questa annata. In tal senso, però, andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Stando a quanto raccontato da TeamTALK, infatti, l’Arsenal è pronto a tornare alla carica in estate per Victor Osimhen e per portare il Napoli alla cessione del nigeriano. In tal senso, bisogna fare attenzione all’ipotesi rappresentata dalla possibilità di inserire in questo affare quello che potrebbe essere il nuovo attaccante di Antonio Conte. Andiamo a vedere le ultime.

Napoli, il nuovo attaccante può arrivare dall’Arsenal

Attenzione, infatti, al fatto che potrebbe tornare in auge per il Napoli il nome di Gabriel Jesus, che se dovesse sbarcare Victor Osimhen alla corte di Mikel Arteta potrebbe vedere il suo spazio ancora di più ridursi. Si tratta di un profilo già accostato ai partenopei nei mesi scorsi e chissà che in estate non possa arrivare una svolta.