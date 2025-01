Napoli-Juventus, il tecnico sorprende: cambia l’attacco

In vista della delicata sfida di campionato Napoli Juventus arrivano notizie relative alle probabili formazioni molto interessanti ed importanti. Il tecnico è pronto a spiazzare tutti. Ci saranno dei cambiamenti non di poco conto che riguarderanno il reparto avanzato. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Siamo nel bel mezzo della marcia di avvicinamento al big match dello stadio Diego Armando Maradona. L’attesa, da questo punto di vista, è davvero alle stelle, sicuramente tra gli azzurri ma anche tra i bianconeri. Per entrambe le squadre, infatti, si tratta di un appuntamento da non fallire, dal momento che le pressioni di classifica iniziano a diventare importanti.

In tal senso, però, c’è da dire che è a dir poco affascinante il testa a testa che ci sarà tra due tecnici di cui si parla moltissimo: da una parte Antonio Conte, che ha riportato il Napoli in vetta alla classifica, e dall’altra Thiago Motta, che sta facendo fatica a far decollare il suo progetto alla Juventus. Ora, però, arrivano notizie non di poco conto sulle scelte.

Napoli-Juventus, il tecnico sorprende tutti in avanti: le ultime

Per la Juve è un appuntamento da non fallire, soprattutto perché Thiago Motta è da un po’ di tempo al centro di una bufera e che non è stata placata, da questo punto di vista, nonostante la partita contro il Milan vinta convincendo anche. Anche il Napoli, però, sa di non poter sbagliare, dal momento che ha avuto un cammino praticamente perfetto fino a questo punto.

Stando a quanto raccontato da Sky Sport, ora che Kolo Muani è arrivato ufficialmente alla Juventus, Thiago Motta si prepara a sorprendere tutti. In tal senso, il centravanti di proprietà del Paris Saint Germain ed in prestito ai bianconeri potrebbe seriamente partire subito titolare contro il Napoli allo stadio Diego Armando Maradona. Si tratterebbe di un qualcosa di sorprendente, visto che andrebbe verso l’esclusione Vlahovic.

Le ultime sulle scelte di Antonio Conte contro la Juventus

Più scontate, invece, le scelte di Antonio Conte, che in avanti si affiderà ancora una volta a Romelu Lukaku, fiancheggiato da David Neres e da Matteo Politano sul versante destro. Toccherà a loro provare ad insidiare la Juventus, con il Napoli che vuole essere la prima squadra a battere i bianconeri.