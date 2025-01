Mercato Napoli, altro rinforzo in mediana: scelto l’americano

Mercato Napoli, Giovanni Manna non si ferma e continua a cercare in giro i rinforzi giusti da consegnare in questi ultimi giorni di gennaio ad Antonio Conte. Arriva la svolta in tal senso per il colpo in mediana, dal momento che sembra sia stato scelto il centrocampista americano. Andiamo a vedere le ultime notizie in tal senso.

Come segnalato più volte anche da Antonio Conte nelle varie interviste concesse da quando è approdato all’ombra del Vesuvio, questa squadra necessita di rinforzi. Sicuramente nell’immediato, ma ancor di più in prospettiva futura dal momento che ci sono tutti i presupposti per immaginare un ritorno in Europa. Ancor di più in Champions League.

Se i titolari, infatti, stanno impressionando tutti e danno delle enormi garanzie, lo stesso non si può dire delle seconde linee. Ad eccezione di Spinazzola, Juan Jesus, Mazzocchi, Gilmour e Simeone, che comunque hanno giocato poco, gli altri non hanno quasi mai visto il terreno di gioco. E questo non può non essere un allarme in prospettiva futura.

Mercato Napoli, nome nuovo per la linea mediana

In particolar modo in mezzo al campo la coperta è particolarmente corta. McTominay, Lobotka ed Anguissa sono stati fino a questo momento perfetti, ma alle loro spalle c’è Gilmour che ha dimostrato di poterci stare dietro lo slovacco ed è appena arrivato Billing. Al momento, un oggetto misterioso. Troppo poco per poter stare tranquilli per davvero.

Stando a quanto raccontato da Ekrem Konur, giornalista turco ed esperto di calciomercato, il Napoli si sta muovendo per un colpo a basso costo dall’Olympique Lione. Si tratta dell’americano Tanner Tessmann, con un passato in Serie A dal momento che ha già indossato la maglia del Venezia prima di trasferirsi in Francia.

Napoli, l’americano come rinforzo per Conte: le ultime notizie

Trasferitosi al Lione per una cifra che si aggira intorno ai 6 milioni di euro dal Venezia all’Olympique Lione solo questa estate, nella sua avventura oltremanica ha trovato pochissimo spazio e per questo potrebbe partire in prestito.

In tal senso, però, c’è da fare i conti con la concorrenza di diversi club di Serie A, a partire dalla Lazio e dalla Fiorentina fino ad arrivare al Torino, che come è noto ha bisogno di un centrocampista. Attenzione, però, a Tessman, classe 2001, per il centrocampo del Napoli.